Guatemala queda fuera de la Copa Mundial Sub-17: Los momentos clave de la derrota ante Haití

Durante la noche del pasado martes 10 de febrero, la Selección de Guatemala Sub-17 llegó al Estadio Cementos Progreso con la ilusión de clasificar a su primera Copa del Mundo, ya que los dirigidos por el entrenador uruguayo Willy Coito Olivera aseguraban su clasificación a Catar 2026 con una victoria o un empate ante su similar de Haití.

Sin embargo, al igual que en las eliminatorias mundialistas del 2025, la selección de Haití se encargó de arruinar la fiesta guatemalteca en su propia casa, debido a que la Bicolor cayó 1-2 ante los caribeños en la Pedrera, donde cientos de aficionados de la Azul y Blanco se quedaron nuevamente con la clasificación mundialista en la boca.

Casi un año exacto antes, el 16 de febrero del 2025, los haitianos eliminaron a Guatemala en el mismo recinto deportivo. En esa ocasión, los guatemaltecos cayeron 0-2, nuevamente frente a su afición, que no dejó de alentarlos en ningún momento, pese a la derrota. Por lo tanto, ahora deberán esperar al 2027 para intentar cumplir el sueño.

Frente a este escenario, luego de la eliminación de Guatemala, los clasificados a la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026 son, hasta el momento, Haití, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Estas selecciones aún deben esperar a que se definan las últimas cuatro plazas de la región, que podrían ser para México, Honduras, Jamaica y Cuba.

Los momentos clave de la eliminación

El primer gol de Haití

El primer gol de Haití llegó al minuto 7 de juego, luego de una falta de Guatemala muy cerca del tiro de esquina. La jugada culminó en un tiro libre que fue cabeceado por el delantero Sonson Jean-Baptiste, quien remató prácticamente solo en el área pequeña guatemalteca y mostró desde el inicio la superioridad física del cuadro caribeño.

Sin embargo, pese a haber encajado el gol muy temprano en el compromiso, la Azul y Blanco logró reaccionar a tiempo, debido a que al minuto 11 el mediocampista Patick Arana empató el marcador con un cabezazo que los haitianos no pudieron frenar. No obstante, a partir de ese momento, el partido se volcó a favor de los caribeños.

Errores defensivos

Unos minutos después, el mismo Patrick Arana pasó de héroe a villano, dado que un mal cabezazo del número 10 dejó el balón a los haitianos en el área de Guatemala, donde los defensores no lograron frenar nuevamente a Sonson Jean-Baptiste, quien con un derechazo envió el balón al fondo de la red y sepultó la ilusión de la Bicolor.

El error de Arana reflejó el desorden de la selección nacional, que durante el transcurso del compromiso cometió múltiples errores defensivos. Afortunadamente para Coito, el combinado de Haití no los aprovechó, aunque durante la mayor parte del juego estuvo más cerca de anotar el tercero que la Bicolor de conseguir el segundo y empatar.

Perdieron sin cambiar la idea de juego

Aunque en la segunda mitad los seleccionados de Haití comenzaron a perder tiempo y a cometer más faltas, la eliminación de Guatemala se debió a que los dirigidos por el técnico uruguayo no cambiaron su estilo de juego en ningún momento. Mantuvieron los pelotazos al frente con la esperanza de que en algún momento llegara el empate.

El combinado Sub-17 quedó eliminado en su propio estadio por segundo año consecutivo y ante la misma selección, pero lo más preocupante fue la incapacidad de intentar algo distinto. Por momentos, Haití permitió que Guatemala tuviera la pelota; no obstante, quizá por la inexperiencia juvenil o por falta de guía, no aprovecharon los espacios.