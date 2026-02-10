¿Cuánto cobró Bad Bunny por cantar en el Super Bowl? El negocio del show más visto del mundo

La presencia del compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, en el Super Bowl LX fue uno de los elementos del evento que más llamaron la atención, ya que, para bien o para mal, no dejó indiferente a nadie que este cantante fuera quien encabezara el espectáculo de medio tiempo.

En un contexto de conservadurismo en torno a la inmigración y la identidad latina en el territorio de los Estados Unidos, el actor y luchador nacido en el municipio de Bayamón se distinguió por mantener un firme respaldo a la música en español y aprovechó varios momentos frente a la cámara para reiterar su apego a lo latinoamericano.

Asimismo, el productor discográfico, de 31 años, llegó a la ciudad de Santa Clara, California, como el primer artista en la historia de los premios Grammy en ganar el galardón a mejor álbum con un disco completamente en español, como Debí tirar más fotos, por lo que las expectativas sobre su presentación eran extremadamente altas.

Sin embargo, aunque Bad Bunny no habló sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Super Bowl LX, como sí lo hizo en los premios Grammy, Benito se encargó de enviar un mensaje de unión: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, afirmó el conejo malo, quien dejó las críticas a un lado y optó por otro enfoque.

¿Cuánto cobró Bad Bunny?

Aunque la elección de Bad Bunny como espectáculo de medio tiempo no fue del agrado del presidente estadounidense Donald Trump, millones de personas en todo el mundo disfrutaron su presentación y se emocionaron con los momentos de baile y unión reflejados en la variedad de símbolos que decidió incorporar a su escenografía.

Por lo tanto, el regreso de Bad Bunny al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, tras la breve aparición que hizo en el 2020 junto a Shakira y Jennifer López, despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse cuál fue la cifra que habría solicitado a la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

No obstante, aunque el puertorriqueño es uno de los artistas mejor pagados del planeta, capaz de generar US$1 millón (Q7 millones 665 mil) por su concierto, Bad Bunny no recibió ni un centavo por su actuación en el escenario más visto del deporte, debido a que obtiene ganancias y beneficios por la exposición que recibe a escala mundial.

Ningún artista que se ha presentado en este prestigioso espectáculo de la NFL recibe algún tipo de pago directo por su presentación en el show del medio tiempo, dado que los ingresos que obtienen casi siempre están vinculados con ofertas de patrocinio, alianzas y un aumento de ventas, tal como le sucedió a Bad Bunny en esta ocasión.

Las reproducciones de Bad Bunny aumentaron un 470 % tras el Super Bowl

En lugar de un cheque por actuación, los artistas reciben una compensación mínima, como un pago simbólico por ensayos o preparación, pero nada comparable con lo que ganarían en un concierto normal, ya que la ganancia real para Bad Bunny —y para otros que han actuado en el medio tiempo— proviene de la exposición internacional.

La presentación de Bad Bunny ante cientos de millones de espectadores se traducirá en aumentos significativos en ventas de música, visibilidad de marca y demanda de giras, publicidad y contratos comerciales, ya que, según Spotify, las reproducciones de Benito aumentaron 470% tras su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.