Bad Bunny en el Super Bowl: Las referencias, curiosidades y mensajes políticos de su show

La presentación del cantante y compositor Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, durante el mediotiempo del Super Bowl LX fue una gran celebración y una carta de amor dedicada a su Puerto Rico natal, por lo que todo el espectáculo estuvo cargado de referencias, curiosidades y hasta mensajes políticos.

El espectáculo que ofreció el actor y luchador nacido en Bayamón el domingo 8 de febrero, en Santa Clara, California, duró 14 minutos y contó con las actuaciones de Lady Gaga y Ricky Martin como invitados, además de cameos de Pedro Pascal, Cardi B, Karol G y Jessica Alba, a quienes se les pudo ver bailando en la famosa casita del Conejo.

Esta "casita" es un elemento básico en los espectáculos del productor discográfico puertorriqueño, debido a que está diseñada para parecerse a una casa tradicional de Puerto Rico. Por ello, Benito aprovechó su actuación para promover un mensaje de unidad, en lugar de hacer una declaración contra el actual gobierno estadounidense.

Bad Bunny decidió transportar a la población estadounidense a través de un paisaje latinoamericano, con decorados que incluían desde un salón de belleza hasta un bar, por lo que el artista puertorriqueño dejó una serie de mensajes importantes para las más de 125 millones de personas que vieron el espectáculo desde todas partes del mundo.

Mensajes de Bad Bunny

Latinoamérica no dejó de creer en él

La estrella puertorriqueña de 31 años inició su carrera subiendo canciones a la plataforma SoundCloud mientras trabajaba en un supermercado, en diciembre del 2015. Sin embargo, desde entonces, Benito ha conseguido numerosos premios y récords, incluido el reconocimiento como el artista más escuchado del mundo en cuatro ocasiones.

El nacido en Bayamón no bajó los brazos y, tal como dijo en el Super Bowl LX, su esfuerzo y el apoyo de Latinoamérica lo han llevado hasta donde está. Por esa razón, decidió honrar a todos los países latinoamericanos, nombrándolos al final de su presentación, mientras las banderas de estas naciones lo acompañaban hasta la salida.

Lea más: ¿Qué decía el balón que portaba Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX?

La importancia de la cultura latinoamericana

En medio de un contexto, en los Estados Unidos, donde los migrantes latinoamericanos enfrentan discriminación por parte de la administración del presidente Donald Trump, el concierto de Benito estuvo plagado de símbolos que evocan a Latinoamérica y a su Puerto Rico natal, con escenas que resaltan el valor de la experiencia cotidiana.

No faltaron los carritos de granizadas, los instrumentos nacionales de América Latina, los bailarines vestidos de campesinos tradicionales, las partidas de dominó, la barbería, los salones con mujeres haciéndose las uñas y, por supuesto, la famosa “casita” rosada, que forma parte de la escenografía de su actual gira internacional: DTMF.

Los apagones en América Latina

Un momento de gran carga simbólica para Latinoamérica se produjo cuando Bad Bunny interpretó la canción “El Apagón”, subido a uno de los típicos postes de luz de América Latina, ya que el tema denuncia los cortes eléctricos que son comunes en la región, especialmente en Puerto Rico, que cuenta con una red energética obsoleta.

Benito retrató la crisis energética y la desigualdad en Puerto Rico, sobre todo desde el paso del huracán María en el 2018, por lo que el número 64 en la camiseta que vestía hace referencia al número oficial de muertos informado tras el ciclón tropical y desde ese mismo poste cantó los provocativos versos: “Ahora todos quieren ser latino”.

América es un continente, no un país

El Conejo se rehusó a hablar en otro idioma que no fuera el español en uno de los escenarios más estadounidenses que existen, como referencia al hecho de que, en EE. UU, se dice que la población es americana, dado que en inglés el país se llama United States of America y sus ciudadanos suelen olvidar que en el continente hay otras naciones.

Asimismo, el espectáculo también hizo referencia a la cultura e idiosincrasia latinoamericanas en general, como la escena en la que un niño aparece durmiendo en unas sillas, en medio de una boda: una postal clásica de los matrimonios latinoamericanos, donde la fiesta puede extenderse sin descanso hasta la noche y nadie se va a su casa.