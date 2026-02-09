Verificamos por usted: ¿Liam Conejo Ramos acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Durante la tarde del domingo 8 de febrero, el cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, se convirtió en el protagonista del Super Bowl al presentar un espectáculo de mediotiempo completamente en español, sobre uno de los escenarios más estadounidenses que existen.

El actor y luchador nacido en el municipio de Bayamón ambientó el partido final del campeonato de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), y su presentación estuvo cargada de referencias a Latinoamérica, en un momento en que los migrantes latinoamericanos enfrentan mayor discriminación en los Estados Unidos.

Desde que el magnate neoyorquino Donald Trump volvió al poder en la Casa Blanca, en enero del 2025, miles de migrantes latinoamericanos en EE. UU. han sido capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para ser posteriormente deportados a su nación de origen, lo que ha generado protestas.

Ante esta situación, a lo largo del espectáculo de Bad Bunny, el productor discográfico tuvo un momento emotivo en el que le entregó simbólicamente uno de sus premios Grammy a un niño, lo que generó especulación en redes sociales sobre que se trataba de Liam Conejo Ramos, el menor ecuatoriano de cinco años que fue detenido por ICE.

Bad Bunny contra el ICE

Unos días antes de su presentación en la ciudad de Santa Clara, California, Bad Bunny ganó el premio Grammy al mejor álbum del año por su disco Debí tirar más fotos, lo que lo convirtió inmediatamente en el primer artista de la historia en obtener el galardón más importante de la academia con una producción completamente en español.

En el marco de su discurso de victoria, Benito emitió una opinión política y criticó directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por tratar a los inmigrantes latinoamericanos como animales, por lo que muchos de sus fanáticos esperaban un mensaje similar durante su actuación en el show de mediotiempo del Super Bowl LX.

Sin embargo, a pesar de las especulaciones en las redes sociales, el niño que recibió el premio Grammy de Bad Bunny durante el Super Tazón no era Liam Conejo Ramos, sino un actor de cinco años llamado Lincoln Fox, quien interpretó a la versión infantil de Martínez Ocasio durante el espectáculo, en referencia a los sueños de su niñez.

El momento fue uno de los más comentados del espectáculo, porque Bad Bunny interactuó con el menor y le entregó un Grammy en pleno escenario, por lo que en diversas plataformas digitales circuló la versión de que ese niño era Liam Conejo Ramos. No obstante, medios estadounidenses confirmaron posteriormente que se trataba de Fox.

No fue un mensaje anti-ICE

Para lamento de muchos activistas, el niño de cinco años al que Bad Bunny entregó su premio Grammy durante su actuación en el intermedio del Super Bowl es Lincoln Fox Ramadán, un niño actor y modelo, hijo de una argentina y un egipcio, quienes se mostraron agradecidos con el puertorriqueño por haberlo elegido para representarlo.

En una publicación en Instagram se compartió el video del momento y un mensaje en el que Fox dice que siempre recordará ese día: “Fue un verdadero honor. Gracias, Bad Bunny”. Por lo tanto, la presencia del menor en el espectáculo no fue ningún tipo de mensaje contra el ICE, como se suponía en redes sociales y otras plataformas digitales.