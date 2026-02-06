“Se despierta llorando por las pesadillas”: Padre de Liam Conejo Ramos habla de traumas pos-ICE

Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, pasó casi dos semanas detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que fuera capturado junto a su padre en Minneapolis, Minnesota, y enviado a un centro de detención para inmigrantes en el estado de Texas, a casi dos mil kilómetros de su casa.

Sin embargo, a pesar de que ya se encuentra de regreso en su hogar, el padre de Liam, Adrián Alexander Conejo Arias, declaró que su hijo ahora se despierta llorando por la noche, aparentemente porque aún se encuentra aterrorizado ante la posibilidad de que su familia pueda ser separada, ya que su madre y su hermano se quedaron en casa.

Luego de que un juez federal de Texas ordenó su liberación, mientras esperan la resolución de sus casos de asilo en el territorio de Estados Unidos, Liam y Adrián volvieron a su residencia, tras permanecer más de trece días lejos de su familia, en especial de la madre ecuatoriana, Erika Ramos, quien, según Telemundo, se encuentra embarazada.

“Liam no ha sido el mismo desde que pasó todo esto. Me llama cuando se despierta y me dice: ‘Papá, ven conmigo’, así que tengo que ir a verlo”, agregó Adrián, quien considera que lo más traumático para su hijo fue el momento en que los capturaron, ya que el menor acababa de salir de su preescolar cuando aparecieron los agentes.

"El ICE usó a Liam como carnada"

Durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, Adrián Alexander Conejo relató que, en el momento en que los agentes del ICE lo capturaron, le pidió a su esposa embarazada que se quedara dentro de la casa, ya que, si la detenían, su hijo mayor habría quedado solo en su vivienda de Minneapolis.

A su vez, Adrián recordó que un agente migratorio le pidió a Liam que tocara la puerta de su casa para que las personas que estuvieran dentro, ya fuera su hermano o su madre, salieran por él y también fueran capturadas. Por ello, la familia denunció al ICE, al asegurar que los oficiales utilizaron a Conejo Ramos como una especie de carnada.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha negado, en más de una ocasión, que los agentes del ICE utilizaran a Liam Conejo Ramos como cebo para capturar a sus familiares migrantes. En cambio, la agencia asegura que Adrián huyó para evadir la captura y dejó solo a su hijo en la acera.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros oficiales del ICE permaneció con él mientras los demás agentes detenían a Conejo Arias”, declaró el departamento en un comunicado. No obstante, antes de la liberación de Liam, su madre mencionó que se sintió impotente al no poder hacer nada mientras detenían a su esposo y a su hijo.

En espera del asilo político

Frente a este escenario, el abogado de la familia ecuatoriana declaró que Alexander Conejo Arias estaba siguiendo todos los protocolos establecidos para solicitar asilo en el territorio de Estados Unidos, por lo que nunca debieron haber sido detenidos por agentes del ICE, quienes, según indicó, los catalogaron como migrantes sin papeles.

Asimismo, la detención de Liam y Adrián se produjo en medio de una ola de tensión en Minneapolis tras los tiroteos de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti por parte de agentes, hechos que provocaron protestas en todo el estado de Minnesota. En ese contexto, los ecuatorianos han dicho sentirse inseguros ante la presencia del ICE.