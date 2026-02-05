¿Bad Bunny utilizó un chaleco antibalas en los Grammy? La teoría de su show en el Super Bowl

Durante la noche del pasado domingo 1 de febrero, el cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny logró conquistar los premios Grammy al llevarse el reconocimiento más importante de la velada, el galardón a mejor álbum del año por Debí Tirar Más Fotos, un disco que mezcla reguetón con salsa, plena, bomba y jíbaro.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista latinoamericano en ganar esa categoría con un álbum completamente en español, de manera que su triunfo en los premios Grammy fue más que un simple reconocimiento musical: fue una afirmación de visibilidad y prueba de pertenencia, así como un símbolo de identidad cultural y lucha social.

Sin embargo, unos días después de la premiación, comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el productor nacido en Puerto Rico temía por su seguridad en la ciudad de Los Ángeles, California, por lo que, presuntamente, habría tomado la decisión de portar un chaleco antibalas debajo de su vestuario diseñado por Elsa Schiaparelli.

En el transcurso de la ceremonia, el “conejo malo” mantuvo una postura rígida y diversos internautas señalaron que su torso se veía más ancho de lo habitual, por lo que parecía que el puertorriqueño se sentía amenazado antes de dar su discurso de victoria, en el que criticó las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Ya vieron la teoría que dice que Bad Bunny traía chaleco anti balas? pic.twitter.com/vAV4LBwUwC — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) February 4, 2026

¿Bad Bunny utilizó un chaleco antibalas?

De momento, no hay confirmación oficial por parte del artista que desmienta o confirme la teoría. Sin embargo, la casa de moda de lujo Schiaparelli mencionó que, para los premios Grammy, Bad Bunny llevó una pieza tipo corsé con el objetivo de estilizar la cintura, por lo que esto podría haber alterado la percepción de su pecho y hombros.

La chaqueta de sastre en terciopelo negro que usó Benito Antonio Martínez Ocasio, inspirada en el frasco original de una fragancia emblemática de Schiaparelli, estaba adornada con una solapa con cinta métrica y una espalda con cordones, por lo que la camisa de esmoquin de algodón blanco parecía ocultar un supuesto chaleco antibalas.

Lea más: ¿Lluvia de iguanas congeladas en Miami? El frío récord en Florida provoca un insólito fenómeno

Por lo tanto, aunque diversos sectores en el territorio de los Estados Unidos no han visto con buenos ojos que sea un artista latinoamericano quien amenice una de las grandes fiestas estadounidenses, como el Super Bowl, el nacido en el municipio de Bayamón aparentemente no teme por su seguridad y está listo para su espectáculo.

Bad Bunny volverá a la escena internacional el próximo domingo 8 de febrero, en el show de medio tiempo del Super Tazón LX, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, en la ciudad de Santa Clara, California, donde más de 68 mil 500 espectadores podrán disfrutar del juego entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El impacto de Bad Bunny en los Grammy y en el Super Bowl

La participación de Bad Bunny en los últimos premios Grammy reafirmó su liderazgo en la industria musical actual. Asimismo, al subir al escenario para recibir sus galardones, el puertorriqueño agradeció en español, con lo que destacó la importancia de mantener la identidad cultural en los escenarios globales más importantes.

De igual manera, el simple hecho de convertirse en el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl refleja que el éxito de Bad Bunny es un testimonio de la evolución del género urbano, en el que un artista latino puede llegar a dominar las listas de popularidad y las alfombras rojas más exclusivas, sin perder su esencia original.