“Ganará el premio FIFA a la mejor actriz”: Jimmy Kimmel critica el documental de Melania Trump

Desde que se estrenó el documental de Melania Trump, el pasado viernes 30 de enero, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, la película sobre los 20 días previos al segundo período de la exmodelo eslovena ha sido objeto de críticas y burlas por igual, con reseñas y memes que han estallado en redes sociales.

La película ha sido descrita como un “falso documental” y como “propaganda” del presidente estadounidense Donald Trump. Por ello, a medida que se difunden informes sobre su estreno en cines vacíos, el éxito en taquilla de Melania ha sido analizado y debatido en plataformas digitales, aunque algunos han llevado el caso hasta la televisión.

Tal es el caso de Jimmy Kimmel, comediante, actor y guionista estadounidense, más conocido por ser el productor ejecutivo y presentador del programa Jimmy Kimmel Live!, de ABC, donde criticó abiertamente a Melania y a su documental, al que catalogó como un publirreportaje de la nueva administración y de la familia de Donald Trump.

Conforme a lo expuesto por Kimmel, en su documental, Melania aparenta tener valores, como su compromiso con la familia y las conversaciones sobre la continuación de su trabajo en favor de los niños, aunque “esta película realmente es un comercial promocional extendido de la segunda invasión republicana de Trump a la Casa Blanca”.

La crítica de Jimmy Kimmel a Melania

El presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel volvió a convertir su monólogo nocturno en un espacio de sátira política, un género que utiliza el humor, la ironía, la exageración y la parodia para ridiculizar y criticar al poder, a los políticos y a los asuntos públicos, principalmente los relacionados con Donald Trump y su entorno.

Durante su monólogo, Jimmy Kimmel bromeó con la posibilidad de ser el anfitrión de los premios Óscar del 2027, solamente en el caso de que Melania Trump obtenga una nominación como mejor documental: “Anótenlo desde ahora. Si Melania es nominada, yo presentaré esa ceremonia. Me lo pidan o no. Voy a insistir en hacerlo”, agregó.

Lea más: ¿Quién es Ryan Routh? El hombre condenado a cadena perpetua por tratar de asesinar a Trump

Posteriormente, el presentador ironizó con el hecho de que el documental de Melania Trump tiene muy bajas calificaciones y numerosos comentarios negativos en las plataformas digitales. Sin embargo, según Kimmel, “en Fox News cuenta con un sólido 100%”, donde una presentadora sugirió que la eslovena se merece una nominación.

“Estableció un récord. Fue el mayor estreno de un proyecto de soborno corporativo descarado en los últimos 10 años. La producción es un soborno de US$75 millones hecho por Amazon. No sé si estamos ante un éxito comercial genuino o un producto impulsado por un ecosistema político-mediático específico”, añadió el comediante.

Burlas al documental de Melania

“Ya sabes cómo termina esto, ¿verdad? Termina con Melania ganando el primer premio FIFA a la mejor actriz”, aseguró Jimmy Kimmel, quien hizo referencia al Premio de la Paz de la FIFA que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un mes antes de la invasión estadounidense en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.

Por último, el comediante estadounidense mencionó que el mandatario republicano, de 79 años, seguramente ni siquiera prestó atención al documental de Melania: “Bueno, para Donald Trump es una película que hay que ver. Mi apuesta es que vio los primeros ocho minutos y se quedó dormido con la cara en su cubo de palomitas”.