¿Sarampión en Disneyland? Alarma en Los Ángeles por un contagiado en el parque temático

Durante la noche del pasado martes 3 de febrero, las autoridades de salud del sur de California confirmaron nuevos casos de sarampión en viajeros internacionales, quienes presuntamente visitaron el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y los parques temáticos de Disney en ese estado, como Disneyland Park y California Adventure Park.

Asimismo, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, en California, informó que un viajero infectado con sarampión, una enfermedad viral muy contagiosa que causa fiebre y una erupción en todo el cuerpo, visitó el restaurante Goofy’s Kitchen en Downtown Disney, donde permaneció por tres horas, de las 10 a las 13 horas.

El reporte oficial de la Agencia detalla que el mismo individuo posteriormente ingresó al parque temático Disney California Adventure Park, donde permaneció en las instalaciones desde las 14 horas hasta el cierre del lugar, por lo que se desconoce con exactitud qué atracciones pudo visitar o a qué restaurantes pudo haber asistido.

Ante esta situación, los contagios representan el tercer, cuarto y quinto caso registrado en el Condado de Orange en lo que va del 2026, por lo que las autoridades locales han decidido coordinar esfuerzos con la empresa Disney, con el objetivo de contactar a los empleados que probablemente resultaron expuestos al virus del sarampión.

Riesgo de contagio en California

Frente a este escenario, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó que las cinco infecciones registradas a comienzos de febrero corresponden a pacientes que son residentes locales y que recientemente realizaron viajes internacionales, específicamente a Rumanía, Francia, Italia, España y Países Bajos.

Dadas las circunstancias, el principal sitio de posible exposición es la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, encargada de recibir a los viajeros internacionales, principalmente de Europa, por lo que muchas personas están en riesgo si no están protegidas contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

La doctora Anissa Davis, oficial adjunta de Salud en el Condado de Orange, le explicó al periódico estadounidense Los Angeles Times que la alta contagiosidad del virus permite su propagación rápida dentro de las comunidades en California, por lo que instó a todos los residentes a vacunarse antes de que sea tarde y miles se ven afectados.

Conforme a lo expuesto por Anissa Davis, el riesgo de desarrollar la enfermedad persiste entre siete y 21 días después del primer contacto con una persona contagiada. Por ello, los síntomas principales incluyen fiebre alta y sarpullido cutáneo en el cuerpo, aunque algunos casos pueden sufrir infecciones de oído, diarrea, neumonía y encefalitis.

Resurge el sarampión en EE. UU.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el resurgimiento del sarampión en territorio de los Estados Unidos pone en peligro el estatus de eliminación de la enfermedad en esa nación, debido a que, hasta el martes 3 de febrero, se habían reportado aproximadamente 588 casos confirmados a nivel nacional.

Durante todo el 2025, Estados Unidos registró menos de dos mil casos confirmados de sarampión. Sin embargo, esta cifra representó el total anual más alto contabilizado por las autoridades desde 1990, por lo que algunos médicos decidieron mantener políticas más estrictas de inmunización en todos sus consultorios privados.