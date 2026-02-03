Sangre en un colchón y teléfonos abandonados: Una familia guatemalteca desaparece en EE. UU.

Durante la noche del pasado sábado 31 de enero del 2026, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile, en el estado de Alabama, fue enviada a una residencia en la cuadra de Ben Hamilton Road en relación con la sospechosa desaparición de una madre guatemalteca y sus hijos, quien luego fue identificada como Aurelia Choc Cac, de 40 años.

Aurelia ha sido descrita como una mujer de cabello negro, de 1.50 metros de estatura, con un peso de aproximadamente 140 libras, y vista por última vez con una chaqueta marrón y pantalones deportivos color canela. Por su parte, sus hijos desaparecidos son: Niurka Zuleta Choc, de 17 años, y Anthony García Choc, de dos años.

Niurka Zuleta fue descrita como una joven de cabello oscuro, de 1.55 metros de estatura, con un peso aproximado de 100 libras, y vista por última vez con una blusa negra y pantalones a cuadros. Mientras que el menor pesa unas 30 libras, tiene cabello negro y fue visto por última vez con una sudadera de un personaje de dibujos animados.

Por el momento, las autoridades locales informaron que la familia de tres integrantes fue vista por última vez alrededor de las 15 horas del pasado viernes 30 de enero del 2026 en su residencia. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, los agentes de la Oficina del Sheriff de Mobile reportaron indicios de forcejeo dentro de la vivienda.

Familia guatemalteca desaparece en Alabama

Las autoridades locales declararon en una rueda de prensa que la principal hipótesis de los investigadores es que la madre guatemalteca y sus dos hijos podrían haber sido secuestrados contra su voluntad y posiblemente estén en peligro, por lo que “no se escatimarán los recursos” y la búsqueda urgente continuará durante los próximos días.

Ante esta situación, el principal sospechoso es el padre de Niurka y de Anthony, un hispano identificado como persona de interés en el caso, cuyo nombre es Juan Antonio García, nacido el 14 de junio de 1994 y de 31 años, quien, según informó la cadena estadounidense NBC 15, reside en Amarillo, Texas, desde que abandonó a Aurelia Choc.

Frente a este escenario, las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los desaparecidos a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile al 251-574-8633. “Cualquier información. Por favor, que toda la comunidad nos ayude. Por favor. Se lo ruego”, agregó Lorena, la hija mayor de Aurelia.

Conforme a lo expuesto por Lorena durante una entrevista con Fox, su madre —una pintora guatemalteca que trabajaba para un subcontratista local— y sus hermanos, estudiantes de la preparatoria Ben Hamilton, fueron vistos por última vez en su casa de alquiler. Por ello, reza para que alguien pueda traer a su familia a casa sanos y salvos.

Sangre en la casa y celulares abandonados

Maurice Simmons, quien vive al lado de la familia, declaró a la cadena de noticias estadounidense FOX10 News que entró en la casa después de que nadie respondiera, y lo que encontró fue impactante, por lo que llamó inmediatamente a la policía: “¿Por qué está pasando todo esto? No entiendo qué quieren. Avísen dónde están”, dijo la vecina.

“Había sangre por toda la casa, pero no en grandes cantidades. A juzgar por la escena, hubo algún forcejeo. Faltaba el colchón, la ropa estaba tirada por toda la habitación y hacían falta los cestos de ropa sucia”, concluyó el sheriff Paul Burch, quien indicó que, una vez que llegaron los investigadores, no encontraron señales de entrada forzada.