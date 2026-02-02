¿Qué pasará con Liam Conejo Ramos? Lo que sigue para el menor luego de ser liberado del ICE

Durante la tarde del 1 de febrero, el político demócrata Joaquín Castro informó que Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención en Minneapolis por parte de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado y acompañado por su padre, Adrían.

“Liam ya está en su casa, con su gorro de conejo y su mochila de Spider‑Man”, escribió en redes sociales Castro, representante de Texas, junto a una fotografía del niño ecuatoriano, quien fue detenido junto a su padre en las calles de Minneapolis en una redada efectuada por agentes del ICE para capturar a inmigrantes indocumentados.

Ante esta situación, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional se encuentra bajo el foco de la polémica, especialmente por la muerte de dos estadounidenses —Renée Nicole y Alex Pretti— a manos de agentes federales durante operativos de inmigración en Minneapolis, la misma ciudad donde fue capturado Liam Ramos y su padre.

Dadas las circunstancias, tras los asesinatos de Nicole y Alex, la foto de Liam en el momento de su detención —en la que aparece asustado y con un gorro azul con orejas de conejo— conmovió al mundo. Por ello, durante los días que estuvo en el centro de detención para migrantes en Texas, se desataron varias protestas y manifestaciones.

¿Qué pasará ahora con Liam Conejo Ramos?

Durante la noche del pasado sábado 31 de enero, un juez federal en Texas ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos y de su padre, al afirmar abiertamente que “este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños”.

“No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares. Parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, declaró el juez demócrata de Texas, quien criticó públicamente al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, por sus acciones.

Frente a este escenario, tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad y están de regreso en su hogar en Minneapolis, después de más de una semana en un centro de inmigración en Texas, por lo que ahora intentan recuperar una sensación de normalidad en medio de casos judiciales en curso y una gran tormenta nacional.

“Estamos encantados de que ellos ahora puedan centrarse en estar juntos y encontrar algo de paz después de esta experiencia traumática”, argumentó el abogado de la familia, quien mencionó que la detención ya finalizó, pero su futuro en los Estados Unidos sigue sin resolverse, a pesar de que Liam y sus padres entraron legalmente al país.

Su futuro en EE. UU.

“Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún peligro ni riesgo de fuga. Nunca debieron haber sido detenidos”, declaró el abogado Marc Prokosch, quien aseguró que la familia entró legalmente a EE. UU. y solicitó asilo en enero del 2024.

Sin embargo, su liberación se produjo tras un fallo emitido por el juez Fred Biery, quien determinó que no existía causa probable suficiente para su detención. A pesar de ello, la decisión se centró estrictamente en la legalidad de su captura y no abordó el estatus migratorio de la familia ni su posibilidad de permanecer en los Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, la administración del presidente Donald Trump señaló que podría apelar el fallo que permitió la liberación de Liam y su padre, por lo que la familia ecuatoriana aún podría verse obligada a abandonar Estados Unidos bajo el actual sistema de inmigración, posiblemente mediante una deportación o una salida voluntaria.