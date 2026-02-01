De regreso a Minneapolis: Liam Conejo Ramos y su padre son liberados del centro para migrantes

Durante la noche del sábado 31 de enero, un juez federal en Texas ordenó la liberación del centro de detención para inmigrantes de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años de nacionalidad ecuatoriana que fue capturado junto a su padre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis el pasado martes 20 de enero.

El caso de Liam Conejo Ramos ha causado gran indignación en el país norteamericano, al punto de que el congresista demócrata Joaquín Castro realizó una visita al centro de detención junto a otros legisladores para verificar que padre e hijo fueron liberados y que, este domingo 1 de febrero, regresaron a su casa en el estado de Minnesota.

Frente a este escenario, la liberación de los ecuatorianos del centro para inmigrantes en la ciudad de Dilley, al sur de San Antonio, Texas, ocurrió tras una orden emitida por el juez federal Fred Biery, quien dispuso en su fallo que fueran dejados en libertad lo antes posible y que se les brindara asistencia para regresar a su hogar en Mineápolis.

“Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención. Los recogí y los acompañé de regreso a Minnesota”, indicó el mensaje del congresista Joaquín Castro, que incluyó además varias fotos: Una en la que el menor de edad está en un sofá en su hogar y otra, al parecer, tomada a la salida del centro para migrantes.

De vuelta a casa

“Liam Conejo Ramos ya está en su hogar. Con su sombrero y su mochila. Gracias a todos los que exigieron la libertad del pequeño. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa”, señaló además el congresista Joaquín Castro, un político demócrata que es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En su mensaje publicado en redes sociales, Castro hizo referencia a la vestimenta de Liam Ramos al momento de ser capturado por el ICE, debido a que, cuando el menor fue detenido por los agentes, llevaba una gorra de invierno azul con orejas de conejo y una mochila de Spider‑Man, por las que preguntaba mientras estuvo en el centro.

Sin embargo, tras haber ingresado al centro de detención para inmigrantes, Joaquín Castro indicó que el padre del menor le dijo que el niño “no ha sido el mismo” desde que la familia fue detenida y que estaba preocupado por su bienestar, considerando que estuvo casi trece días detenido, alejado de su hermano y de su madre, Erika Ramos.

No obstante, a pesar de su liberación, el juez de Texas señaló en su fallo que el niño y su padre sí podrían llegar a enfrentar una deportación de regreso a Ecuador, aunque, según sus propias palabras, “ese resultado debería ocurrir a través de una política más ordenada y humana que la actual”, por lo que podrán continuar su proceso en casa.

Indignación por el caso de Liam Conejo Ramos

Adrián Conejo regresaba a su casa junto a su hijo Liam tras haber recogido al menor en la escuela cuando fueron detenidos el 20 de enero como parte del operativo de deportaciones masivas del presidente Donald Trump en Mineápolis, durante el cual agentes del ICE llevaron al niño hasta la puerta de su vivienda y lo usaron como cebo.

En su hogar se encontraba la madre, embarazada, quien miraba por la ventana todo lo que ocurría, pero su esposo le gritó desde la calle que no abriera. Por ello, a pesar de ver a su hijo como carnada, Erika Ramos no abrió la puerta y solo pudo observar cómo los agentes del ICE se llevaban a su familia a un centro de detención migratoria.