“¿Cuándo vamos a tu isla?”: El correo electrónico de Elon Musk a Jeffrey Epstein en enero del 2013

Tras la muerte de Jeffrey Epstein, magnate financiero y delincuente sexual estadounidense vinculado con figuras del mundo político y empresarial, el 10 agosto del 2019, el inversor y activista conservador sudafricano Elon Musk ha pasado los últimos 5 años asegurándole al mundo que nunca conoció bien al pedófilo acusado de tráfico sexual.

A inicios del 2020, el director general de Tesla le confesó a la revista estadounidense Variety que Jeffrey Epstein lo había “instado reiteradamente a visitar su isla” y que él se negó, a pesar de que fue catalogado en su momento como “uno de los mayores patrocinadores de la ciencia de vanguardia”, incluida la de los automóviles eléctricos.

No obstante, durante la noche del pasado viernes 30 de enero del 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó documentos que cuentan otra historia, debido a que estos archivos incluyen al menos 16 cadenas de correos electrónicos intercambiados entre Elon Musk y Epstein, entre enero del 2012 y diciembre del 2013.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, en las cadenas de correos electrónicos, Elon Musk expresó en varias ocasiones su interés en visitar la infame isla caribeña donde ahora se sabe que Epstein perpetró varios de sus abusos contra niñas y mujeres, antes de ser arrestado por tráfico sexual en el 2019.

Los correos de Musk a Epstein

"¿En qué día o noche se va a poner más loca la fiesta en tu isla?", le preguntó Musk a Epstein en un correo electrónico de noviembre del 2012, según los documentos, donde también se menciona que en enero del 2013 volvió a preguntar sobre ir a la isla, por lo que estos archivos federales dan a entender que su interés era correspondido.

Sin embargo, los correos electrónicos no aclaran si el magnate sudafricano efectivamente terminó yendo a la isla, ni si Musk participó en algún hecho delictivo relacionado con el caso de Epstein, el cual ha tenido un gran impacto en el debate sobre el poder, la impunidad y la protección de las víctimas de abuso en Estados Unidos y el mundo.

Ante esta situación, los demócratas en la Cámara de Representantes publicaron otros archivos del caso Epstein que mostraban su agenda, donde se registraba una entrada según la cual Musk tenía previsto visitar la isla en diciembre del 2014, por lo que ese sería el tercer año en que ambos mencionaban la posibilidad de que el inversor viajara.

Por su parte, Elon Musk, quien recientemente integró el Gabinete del presidente estadounidense Donald Trump, no quiso responder a las solicitudes de comentarios, debido a que, a finales del 2025, aseguró mediante una publicación en sus redes sociales oficiales que todos sus vínculos con Jeffrey Epstein eran “completamente falsos”.

El caso criminal de Epstein

En diciembre del 2008, Epstein se declaró culpable de intentar pagar a una menor de edad para tener relaciones sexuales, por lo que tuvo que registrarse como delincuente sexual. Sin embargo, fue hasta enero del 2015 que las denuncias en su contra y los reportes sobre sus actividades en la isla caribeña se hicieron de conocimiento público.

A pesar de ello, entre el 2012 y el 2014, existen mensajes que muestran que Musk y Epstein estuvieron en contacto para discutir asuntos como la tecnología de paneles solares o la importancia de dormir bien. Además, el personal de ambos también se mantuvo en comunicación en varias ocasiones para programar reuniones en Los Ángeles.