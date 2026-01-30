¿Quién es Kevin Warsh? El elegido por Trump para dirigir la Reserva Federal y sustituir a Powell

Durante la mañana de este viernes 30 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció públicamente que nominará a Kevin Warsh, financiero y ejecutivo bancario de 55 años, quien fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal del 2006 al 2011, como próximo presidente del banco central de Estados Unidos.

"Conozco a Kevin Warsh desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes del Sistema de la Reserva Federal, quizás en el mejor. Nunca te dejará tirado", escribió el mandatario republicano en la plataforma digital de Truth Social, donde ya cuenta con más de 20 mil interacciones en línea.

Frente a este escenario, Warsh debería reemplazar al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. Por ello, Donald Trump decidió hacer su anuncio antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, en Wall Street, el mayor mercado de valores del mundo, que esperaba su decisión con impaciencia.

Esta decisión se debe a que, desde su regreso a la Casa Blanca en enero del 2025, Trump se ha enfrentado en numerosas ocasiones con Powell, principalmente por su exigencia de reducir las tasas de interés. Sin embargo, en su primera reunión del 2026, la Reserva y su presidente optaron por mantener sin cambios los tipos de interés.

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Maxwell Warsh nació el 13 de abril de 1970 en el condado de Albany, Nueva York, donde más adelante se convirtió, tras estudiar en Harvard, en un reconocido financiero y ejecutivo bancario, trayectoria que lo llevó a ser, a inicios del 2006, en el miembro más joven de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con 35 años.

Durante la crisis financiera del 2008, la más grave en Estados Unidos en más de siete décadas, Kevin Warsh actuó como enlace principal de la agencia gubernamental con la Bolsa de Nueva York, representó a la Reserva Federal ante el foro internacional de gobernantes de bancos centrales y fue emisario de la Junta ante las economías de Asia.

Sin embargo, tras su salida de la Reserva Federal en el 2011, Warsh decidió dedicarse a la investigación académica y a la docencia en economía en la Universidad de Stanford, donde pasó a integrar el Panel de Asesores Económicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el G30, un comité que busca comprender las finanzas locales.

Ante esta situación, desde el primer mandato de Trump, Warsh ha sido mencionado como candidato a cargos de alto rango en el gobierno de Estados Unidos, incluido el de secretario del Tesoro. No obstante, fue hasta 2026 cuando se le presentó la chance de presidir el consorcio público-privado que controla la estructura organizativa del país.

Los desafíos de Warsh

Desde finales del 2024, Kevin Warsh intensificó sus críticas al Sistema de la Reserva Federal y, posteriormente, respaldó muchas de las posiciones del presidente Donald Trump, quien lo conoce desde el 2005, cuando trabajaba como banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley, una entidad que opera como banco de inversión.

Por lo tanto, mientras Trump continúa exigiendo tasas de interés más bajas para impulsar la economía de Estados Unidos, todas las miradas estarán puestas en cómo Warsh defenderá la independencia del banco frente a las presiones del mandatario republicano, quien inició una investigación contra Powell por las reformas en la Reserva Federal.

Dadas las circunstancias, los ataques de Trump contra los gobernadores del banco central han alimentado, según CNN, un temor generalizado entre los inversores de que la independencia de la Reserva Federal esté bajo amenaza, lo que podría representar un riesgo para la inflación en la economía de Estados Unidos, la mayor del mundo.