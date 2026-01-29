¿Qué es el money order? Los desafíos de los inmigrantes luego de la suspensión de su venta

Para agilizar los trámites de la comunidad guatemalteca en el territorio de Estados Unidos, el Consulado General de Guatemala le recordó a sus usuarios que el pago de servicios como pasaporte, la tarjeta de identificación consular y el Documento Personal de Identificación (DPI) se realiza únicamente mediante money orders o giros postales.

Sin embargo, desde el pasado 23 de diciembre del 2025, las sedes consulares tienen prohibida la venta de money orders, por lo que esta medida obliga a los migrantes guatemaltecos a buscar el giro postal en otro lugar, quedando expuestos a redadas migratorias o a capturas por parte del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).

Las sedes consulares no aceptan efectivo ni tarjeta, por lo que los guatemaltecos deben adquirir sus giros postales en otros puntos. Esto ha provocado alarma entre los indocumentados, y el temor aumenta con el paso de los días, principalmente porque la cancelación del servicio en los consulados fue una decisión del Gobierno de EE. UU.

Ante esta situación, el analista migratorio Fernando Castro Molina indicó que la falta de servicios financieros directos dentro de los consulados puede aumentar la vulnerabilidad de todos los inmigrantes, al obligarlos a utilizar servicios externos en zonas potencialmente inseguras, lo que los expone a amenazas que antes podían evitar.

¿Qué es el money order?

Un money order, o giro postal, es una orden de pago que permite transferir una cantidad previamente especificada mediante fondos prepagados, lo que lo convierte en un método más confiable que un cheque, dado que funciona como un certificado emitido por una institución financiera y se acepta como medio de pago en Estados Unidos.

Frente a este escenario, para iniciar cualquier trámite de documentación es indispensable presentar un money order para poder pagar el servicio requerido en las sedes consulares, ya que para el trámite de pasaporte se debe comprar un giro postal de US$100 (Q765), para el DPI uno de US$15 (Q115) y para certificados, uno de US$6 (Q50).

Desde el Consulado General de Guatemala se advirtió que el money order debe entregarse en blanco, debido a que el personal consular indicará la forma correcta de llenarlo y firmarlo. Además, debe presentarse completo, sin cortar, y es necesario contar con un giro postal por cada servicio solicitado, puesto que el consulado entregará un recibo.

Por otra parte, es importante recordar que, para realizar trámites en los consulados de Guatemala, es crucial agendar una cita a través del portal oficial para solicitar atención especializada. No obstante, existen algunos servicios que pueden atenderse los sábados sin cita, únicamente con presentar el Documento Personal de Identificación (DPI).

Documentación necesaria para trámites en consulados

¨ Pasaporte : Los mayores de edad deben presentar su Documento Principal de Identificación ( DPI ) o su certificado de nacimiento original del Registro Nacional de las Personas ( RENAP ).

: Los mayores de edad deben presentar su Documento Principal de Identificación ( ) o su certificado de nacimiento original del Registro Nacional de las Personas ( ). DPI: Se debe programar una cita y presentar el certificado de nacimiento original del Renap , así como una copia. Sin embargo, el documento oficial no debe tener más de seis meses de vigencia.

Se debe programar una cita y presentar el certificado de nacimiento original del , así como una copia. Sin embargo, el documento oficial no debe tener más de seis meses de vigencia. Inscripción de nacimiento: Este servicio está dirigido a guatemaltecos que desean inscribir el nacimiento de su hijo. Tiene un costo de US$25 (Q190) y se deben presentar los certificados de nacimiento de ambos padres.