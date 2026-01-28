“Lo voy a supervisar yo”: Trump promete una investigación sobre el asesinato de Alex Pretti

Desde el pasado 25 de enero, diversos grupos estadounidenses que defienden el derecho a portar armas han cuestionado enérgicamente los esfuerzos de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por justificar la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales durante una operación migratoria en Minneapolis.

“No se puede llevar un arma cargada con varios cargadores a cualquier protesta que uno quiera. Es así de simple”, dijo el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, bajo el argumento de que Pretti estaba armado, a pesar de que la Segunda Enmienda establece el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por la cadena de noticias CNN, Alex Pretti era un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que tenía un permiso legal para portar un arma de fuego, debido a que las leyes en el estado de Minnesota permiten atodos los propietarios de armas portarlas en público, incluso en las protestas migratorias.

Adicionalmente, los videos grabados por testigos del enfrentamiento en la ciudad de Minneapolis muestran que Alex Pretti estaba grabando con su teléfono y fue reducido en el suelo por los agentes antes de que estos notaran o retiraran el arma que llevaba en la cintura, y solo después de eso uno de los oficiales decidió abrir fuego contra él.

Las reacciones de la Administración Trump

“Es difícil comentar a distancia, pero parece que alguien —y probablemente no la persona que murió— no obedeció las normas de seguridad con armas”, dijo Charles Heller, cofundador de una organización que promueve los derechos sobre armas, quien aseguró que este tipo de interacciones entre agentes y civiles podrían volverse más letales.

Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a Alex Pretti como un “agitador demócrata” que acecha, graba, confronta y obstruye a los funcionarios que solo intentan cumplir legalmente con su labor: “Es la esperanza, el deseo y la exigencia del presidente Trump que la resistencia y el caos terminen”, agregó.

A su vez, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, mencionó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respeta el derecho de la Segunda Enmienda a poseer armas de fuego, “pero esos derechos no cuentan cuando se participa en disturbios y se agrede, retrasa, obstruye e interfiere con agentes del orden”.

“El sospechoso se puso a sí mismo en esa situación. Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, añadió Gregory Bovino, en referencia a Alex Pretti, aunque no hay indicios de que fuera sospechoso de un delito ni pruebas de que haya participado en un acto de violencia antes de ser abatido por agentes federales en Minneapolis.

¿Cómo reaccionó Donald Trump?

Al hablar con reporteros este miércoles 28 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no estaba de acuerdo con la afirmación del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien calificó a Alex Pretti como un “aspirante a asesino”, por lo que el mandatario republicano afirmó que él mismo supervisaría la investigación.

“Es un incidente muy lamentable. Dicho esto, no se puede tener armas en las protestas. No se puede entrar con armas. Simplemente no se puede. No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera cargadores completamente llenos. Eso es mucha cosa mala”, concluyó Trump, quien espera que el caso se resuelva lo antes posible.