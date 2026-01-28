¿Renunció Kristi Noem? Políticos piden que Trump destituya a su secretaria de Seguridad

Durante la mañana del pasado martes 27 de enero, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, envió un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump, en el que le aseguró que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, “ha perdido todo su derecho a liderar”, por lo que le pidió al republicano que la destituyera.

“Le pido a Kristi Noem que renuncie, o quizá es mejor pedirle al presidente Donald Trump que haga lo correcto y simplemente la destituya”, agregó la abogada neoyorquina en su petición pública, cuyo objetivo era que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejara su cargo a partir del próximo domingo 1 de febrero.

Ante esta situación, varios congresistas demócratas se sumaron a la solicitud para someter a la funcionaria a un juicio político por su respuesta a los asesinatos ocurridos en menos de un mes de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones migratorias en Minneapolis, lo que ha generado protestas y críticas generalizadas en Minnesota.

Esto se debe a que Noem calificó a las víctimas de los tiroteos protagonizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como responsables de “actos de terrorismo doméstico”, lo que ha generado molestias incluso dentro del Partido Republicano, con algunos legisladores pidiendo investigaciones independientes.

Noem lidera la ofensiva migratoria de Trump

“No estoy de acuerdo con la respuesta prematura de Kristi Noem, porque debilitó la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, afirmó el gobernador de Utah, John Curtis, quien considera que, desde que el presidente Donald Trump la designó secretaria de Seguridad Nacional, no ha dejado de ocupar los titulares de diarios y noticieros.

Sin embargo, la presencia mediática de la secretaria de Seguridad se debe a que se ha convertido en el rostro de la política de mano dura contra la inmigración ilegal que el presidente ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca: “Si estás aquí ilegalmente, eres el siguiente. Haz lo correcto: ¡vete ahora!”, dice Noem en sus advertencias.

Lea más: ¿Presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela? El plan de Donald Trump con la CIA

Frente a este escenario, Kristi Noem ha sido acusada más de una vez de alterar la misión del Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 para garantizar la seguridad interna de la nación y combatir el terrorismo, debido a que presuntamente lo ha convertido en una gran oficina migratoria.

“No fuimos fundados para que extranjeros masacren a nuestros héroes, drenen nuestros impuestos ganados con esfuerzo o se apropien de los beneficios destinados a los estadounidenses. No los queremos. Ni uno solo”, afirmó Kristi Noem ante las nuevas críticas, dejando claro que su objetivo es expulsar a todos los extranjeros sin papeles.

¿Kristi Noem renunció?

Luego de las acusaciones que Kristi Noem lanzó contra los dos manifestantes muertos en Mineápolis —que indignaron a muchos de sus conciudadanos en las filas del Partido Republicano—, el director del Gabinete de Trump, Stephen Miller, aseguró que el presidente no va a destituir a la secretaria, ya que está haciendo un buen trabajo.

Adicionalmente, como la secretaria no planea renunciar, la organización Common Cause —dedicada a fortalecer la democracia, promover un gobierno responsable y garantizar la igualdad de los derechos— firmó una petición para que el Congreso intervenga en este caso y la destitución de Kristi Noem se concrete más pronto que tarde.