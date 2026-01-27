¿Presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela? El plan de Donald Trump con la CIA

Durante la mañana de este martes 27 de enero, la cadena de televisión de noticias estadounidense CNN informó que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, está trabajando para establecer una "presencia permanente" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Venezuela.

El principal objetivo del mandatario republicano es consolidar la nueva influencia de los Estados Unidos sobre el futuro de la nación sudamericana, por lo que la CIA y el Departamento de Estado se han centrado en definir cómo será la presencia de EE. UU. en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura de Nicolás Maduro.

Conforme a lo expuesto por Donald Trump, el Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, tendrá la principal representación diplomática estadounidense en Venezuela, mientras que la CIA se encargará de recopilar, procesar y analizar datos de seguridad y de inteligencia durante la transición política en curso.

“El Departamento de Estado planta la bandera, pero la CIA es la que realmente ejerce la influencia”, declaró Rubio, quien señaló que los objetivos de la agencia incluyen preparar el terreno para los esfuerzos diplomáticos, lo que, según CNN, comprende el establecimiento de relaciones con la población local y la provisión de más seguridad.

¿Embajada de EE. UU. en Venezuela?

A corto plazo, de acuerdo con CNN, los funcionarios estadounidenses planean reabrir gradualmente la embajada de Estados Unidos en Caracas y eventualmente establecer oficinas consulares oficiales, considerando que el país cerró su embajada en Venezuela en marzo de 2019 tras la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.

Esto les permitiría comenzar a establecer contacto con miembros del Gobierno venezolano, así como con figuras de la oposición que puedan representar una amenaza: “Implantar un anexo es la prioridad número uno. Antes de los diplomáticos, esto puede ayudar a establecer canales de enlace con la inteligencia venezolana”, declaró Rubio.

Lea más: ¿Ya estaba decidido? La teoría conspirativa sobre el Super Bowl LX de la NFL en febrero del 2026

Sin embargo, hasta el momento, debido a que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido enviar a los funcionarios de alto rango de inteligencia para mantener reuniones confidenciales y tratar asuntos delicados basados en la información recabada por sus propios servicios, la CIA se ha negado a hacer más comentarios al respecto.

No obstante, luego de convertirse en el primer alto funcionario de la administración de Trump en visitar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con quien abordó temas de seguridad y cooperación con los líderes militares.

La CIA en Venezuela

Desde el punto de vista de Ratcliffe, Venezuela no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Trump, por lo que es probable que la CIA se encargue de informar a los funcionarios venezolanos sobre la inteligencia de EE. UU. relevante en materia de seguridad y cooperación internacional, especialmente en relación con el narcotráfico.

“Si se va a informar a Venezuela sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con terceros países, no sería el Departamento de Estado quien lo hiciera. La CIA tendría que decidir qué información desclasificar para compartir, y luego los agentes se encargarían de la presentación”, concluyó Ratcliffe sobre la presencia de EE. UU. en Caracas.