¿Bases militares para EE. UU. y prohibiciones para China o Rusia? El posible acuerdo en Groenlandia

Durante la mañana del 26 de enero, tras las recientes tensiones en torno a la cuestión del Ártico, diversos legisladores demócratas y republicanos en el Capitolio de EE. UU. manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump avance nuevamente en planes militares vinculados con Groenlandia.

Según trascendió de un informe del periódico estadounidense The New York Times, varios congresistas habrían advertido al secretario de Estado, Marco Rubio, que podrían iniciar un proceso de destitución contra Trump en caso de una intervención en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico.

Esta advertencia presuntamente refleja la sensibilidad política y constitucional que rodea cualquier acción militar de gran escala sin una consulta previa al Congreso, tal y como sucedió durante la mañana del sábado 3 de enero, cuando fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas.

No obstante, desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump se sostiene que nunca se consideró seriamente un escenario de toma militar de Groenlandia, lo que evidencia una marcada diferencia entre las percepciones del Congreso de Estados Unidos y la versión oficial de la Casa Blanca, la residencia del magnate.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia

Desde finales de diciembre del 2025, múltiples negociadores estadounidenses han debatido propuestas para frenar la influencia de Rusia y China en el Ártico, con el objetivo de negociar una posible transferencia de soberanía de ciertas áreas de Groenlandia a EE. UU. Sin embargo, Dinamarca se ha opuesto a las iniciativas impulsadas por Trump.

Ante esta situación, durante las primeras semanas del 2026, los debates sobre el futuro de Groenlandia se han centrado en propuestas para aumentar la presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Ártico, evitar que adversarios extraigan minerales de la isla y plantear la reivindicación soberana a favor de EE. UU.

Frente a este escenario, el domingo 25 de enero, el presidente Trump declaró su intención de que EE. UU. obtenga soberanía efectiva sobre las áreas donde se encuentran sus bases militares, convirtiéndolas en territorio estadounidense. No obstante, Dinamarca descartó cualquier acuerdo que altere la integridad territorial de Groenlandia.

A pesar de eso, estos elementos ofrecen hasta ahora la imagen más completa de un posible acuerdo sobre Groenlandia, aunque aún deben definirse muchos detalles, ya que la propuesta en discusión no cumple con el objetivo del presidente Trump de transferir la soberanía total de la enorme isla del Reino de Dinamarca a Estados Unidos.

Las propuestas