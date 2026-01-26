“Ya no hay valores en el país”: Obama se indigna por el asesinato de Alex Pretti a manos del ICE

Durante la mañana del sábado 24 de enero, un enfermero de 37 años, identificado como Alex Pretti, fue abatido a tiros por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, mientras grababa un operativo; por lo que su muerte ha desatado una ola de indignación y protestas en la ciudad.

Videos, testimonios y reacciones políticas cuestionan la versión oficial del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que asegura que Pretti "era un terrorista que planeaba asesinar a los agentes migratorios en el sector". Por ello, ha resurgido el debate sobre el uso de la fuerza, la inmigración y los valores democráticos en EE. UU.

“Uno de los sentimientos predominantes en Minneapolis es la sensación de que cualquier persona puede ser abatida en plena calle, como sucedió con Alex Pretti, un enfermero que estaba grabando una operación de arresto de migrantes”, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien solicitó a Trump que ayude a calmar la situación.

De acuerdo con Walz, las imágenes de video muestran que Pretti portaba un arma, aunque también se ve que los agentes le retiraron la pistola apenas unos segundos antes de que dos oficiales federales abrieran fuego mientras Pretti yacía en el suelo. Ese episodio desató congregaciones civiles en Minneapolis para expresar su ira contra el ICE.

La indignación de Barack Obama

“El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora y también debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente asalto a nuestras convicciones fundamentales como nación. Parece que no hay valores en el país”, agregó el expresidente estadounidense Barack Obama.

Mediante un comunicado digital, el exmandatario de los Estados Unidos señaló que, aunque las fuerzas de seguridad enfrentan un trabajo complejo, la ciudadanía estadounidense espera que los agentes migratorios actúen conforme a la ley y en coordinación con las autoridades locales para garantizar la seguridad de toda la población.

"Personas en todo el país han expresado con razón su indignación ante el espectáculo de reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, hostigar, provocar y poner en peligro a residentes de una ciudad estadounidense", añadió Obama.

Asimismo, el expresidente de Estados Unidos describió las tácticas del ICE, así como las de la Patrulla Fronteriza, como “bochornosas, al margen de la ley y crueles”, que resultaron “en la muerte de dos estadounidenses”, en referencia a los casos de Pretti y de Renee Nicole, una mujer que también fue asesinada por un agente migratorio.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Manifestaciones en Minnesota

Durante la mañana del domingo 25 de enero, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, se llevó a cabo una manifestación que reunió a cientos de personas para protestar y exigir la retirada del ICE del estado. En el acto, los manifestantes también rindieron homenaje a Alex Pretti y a Renee Nicole Good, cuyas muertes han desatado indignación.

“Fue horrible y devastador. Sobre todo, escuchar a representantes del gobierno decir que no creas lo que has visto con tus propios ojos, pese a que existen múltiples imágenes desde distintos ángulos y con numerosos testigos”, concluyó Catherine Bledsoe, una de las personas que estaban en el lugar donde fue abatido Alex Pretti.