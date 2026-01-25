Quién era Alex Pretti, el manifestante al que agentes de ICE mataron a tiros en Minesota

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Pretti fue abatido tras acercarse a agentes de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática de 9 milímetros, sin especificar si la blandió.

Videos grabados por testigos y difundidos poco después muestran a Pretti con un teléfono en la mano mientras varios agentes tratan de reducirlo hasta que uno de ellos comienza a dispararle.

En las imágenes, que dejan muchas interrogantes sobre lo sucedido en los menos de 30 segundos que duró el forcejeo, no se aprecia que el manifestante blandiera un arma.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió una fotografía una pistola que supuestamente portaba la víctima.

Familiares de Alex Pretti confirmaron que poseía un arma de fuego y que tenía el permiso correspondiente para portar un arma oculta en Minesota, aunque aseguraron que nunca lo habían visto llevarla consigo.

Getty Images La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exhibió el arma que supuestamente llevaba la víctima.

El tiroteo ocurrió en un contexto de creciente tensión en la ciudad por la intensa campaña de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que ha provocado fuertes protestas de un sector de la ciudadanía.

Estas se intensificaron después de que el pasado 7 de enero un agente del ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good en Mineápolis.

Alex Pretti, también ciudadano estadounidense, es la segunda persona que muere a manos de agentes del ICE en Mineápolis.

La familia supo de su muerte por una llamada de un periodista de Associated Press (AP), según reportó la agencia estadounidense.

Esta indicó que, tras ver los videos del tiroteo que comenzaron a propagarse en redes sociales, los parientes de Pretti intentaron obtener información de las autoridades sin éxito, hasta que el médico forense del condado de Hennepin les confirmó que había un cuerpo que coincidía con el nombre y la descripción de su hijo.

Reuters Captura de pantalla de uno de los vídeos del suceso.

Enfermero y amante de la naturaleza

Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos.

En declaraciones a New York Times, un compañero del hospital lo definió como un amigo de buen corazón con sentido del humor y apasionado de su trabajo.

Alex Pretti nació en Illinois y creció en Green Bay, Wisconsin, donde practicó fútbol americano, béisbol y atletismo en la escuela secundaria Preble High School, según indicaron sus familiares a AP.

Durante su adolescencia en Wisconsin fue boy scout y cantó en el coro Green Bay Boy.

Estudió en la Universidad de Minnesota, donde se graduó en 2011 con una licenciatura en biología, sociedad y medio ambiente.

Comenzó a trabajar como científico investigador antes de volver a la universidad para formarse como enfermero titulado.

Pretti vivía solo en un condominio de cuatro apartamentos situado a unos 3,2 kilómetros del lugar donde fue abatido.

Sus vecinos lo describieron como tranquilo y solidario.

“Es una persona maravillosa. Tiene un gran corazón”, indicó a AP una vecina que vive en la misma urbanización.

Reuters Ciudadanos acudieron al lugar del suceso para dar homenaje al fallecido.

Como enfermero trabajaba largas jornadas y en su tiempo libre le gustaba disfrutar de la naturaleza, además de practicar ciclismo.

Estaba muy unido a su perro Joule, que había muerto un año antes.

Días antes de su muerte, contó a sus padres que había dado una propina de 100 dólares a un trabajador latino que reparó la puerta de su garaje, según relata AP.

“Amaba este país, pero odiaba lo que cierta gente le estaba haciendo”, declaró su madre, Susan Pretti, a la agencia.

Indignado con Trump y el ICE

Según los testimonios de sus allegados, Pretti se sentía indignado con las políticas migratorias del gobierno de Trump, así como con las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis y en todo el país, por lo que se implicó en las protestas tras la muerte de Renée Good.

Su padre, Michael Pretti, afirmó que la víctima “se preocupaba mucho por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba pasando en Minneapolis y en todo Estados Unidos con ICE, como millones de personas más”.

“Pensaba que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente de la calle. Se preocupaba por esas personas y sabía que estaba mal, así que participó en protestas”, agregó.

Michael Pretti aseguró que él y su esposa habían hablado con su hijo semanas antes sobre los riesgos de manifestarse.

“Le dijimos que protestara, pero que no se involucrara, que no hiciera nada estúpido. Y él dijo que lo sabía”, lamentó..

Reuters La muerte de Pretti intensificó las protestas y se multiplicaron las muestras de indignación en Mineápolis.

Pretti tenía armas de fuego y ocasionalmente llevaba un rifle a un campo de tiro, según relataron a AP sus vecinos, a quienes les sorprendía la idea de que portara una pistola por la calle.

“Nunca me pareció el tipo de persona que llevara un arma”, declaró una vecina.

La agencia también citó a su exesposa, Rachel N. Canoun, quien aseguró que no le sorprendía que Pretti participara en protestas.

Ella lo describió como alguien que sentía profundamente las injusticias, aunque nunca lo conoció como alguien que confrontara físicamente a otras personas.

Su exesposa confirmó que la víctima había obtenido su permiso para portar un arma oculta unos tres años antes.

