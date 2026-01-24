Tiroteo grabado en video: agentes federales matan a un hombre en Mineápolis

Protesters take cover behind overturned trash containers as a line of federal agents forms a barricade across a downtown street during clashes following the fatal shooting of a demonstrator earlier in the day, on January 24, 2026 in Minneapolis, Minnesota. Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. The death came less than three weeks after US citizen Renee Good was shot and killed by an Immigration and Customs Enforcement officer involved in sweeps to round up undocumented migrants. (Photo by Kerem YUCEL / AFP)

Manifestantes se resguardan tras contenedores volcados mientras agentes federales forman un cordón de seguridad en una calle de Mineápolis, tras un tiroteo mortal. (Foto: Prensa Libre: AFP).

Un hombre de 37 años fue abatido este sábado 24 de enero por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el sur de Mineápolis.

El incidente, ocurrido a las 9.05 horas locales, fue grabado por testigos y circula en redes sociales.

El video muestra cómo al menos seis agentes enmascarados rodean a un hombre en el suelo, lo golpean y luego se escuchan varios disparos.

La operación y la versión oficial

Según el DHS, el tiroteo ocurrió durante una operación dirigida a capturar a un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta.

Durante el operativo, un individuo armado con una pistola semiautomática de 9 mm se acercó a los agentes.

Las autoridades alegan que intentaron desarmarlo, pero que el sujeto se resistió violentamente, lo que motivó un disparo “en defensa propia”. El individuo fue declarado muerto en el lugar, pese a la asistencia médica inmediata brindada por paramédicos.

La policía local identificó a la víctima como un hombre blanco, ciudadano estadounidense, sin antecedentes criminales graves.

Según el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, el fallecido tenía permiso legal para portar armas y solo había sido sancionado anteriormente por infracciones de tránsito.

El video, confirmado por las autoridades como verídico, muestra un forcejeo con varios agentes, seguido de golpes y disparos.

La difusión de las imágenes encendió las protestas en la ciudad, donde cientos de personas se congregaron para denunciar el uso excesivo de la fuerza. Agentes federales declararon ilegal la reunión, usaron gases lacrimógenos y se levantaron barricadas en calles del sur de la ciudad.

Autoridades locales exigen fin de redadas

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó públicamente al presidente Donald Trump a detener la ofensiva migratoria. En rueda de prensa, Frey señaló: “¿Cuántos residentes más tienen que morir para que esta operación termine?”.

Por su parte, el gobernador Tim Walz acusó al gobierno federal de sembrar violencia y anunció que el estado asumirá la investigación del tiroteo.

Antecedente reciente: el caso Renee Good

Este tiroteo se suma al de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense abatida por el ICE el 7 de enero en la misma ciudad. La autopsia determinó que fue un homicidio, aunque el agente implicado, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni imputado. Ambos casos han exacerbado las tensiones sociales en Minnesota.

Protestas y movilización comunitaria

Tras el incidente, se realizó una huelga general en Mineápolis en rechazo a las redadas.

Más de 15 mil personas marcharon por las calles en temperaturas bajo cero, mientras al menos 300 negocios cerraron sus puertas en protesta. Líderes religiosos también participaron, y más de 100 fueron detenidos por la policía durante una manifestación pacífica en el aeropuerto.

El presidente Trump respondió a las críticas con ataques directos en redes sociales, acusando a los políticos demócratas locales de “incitar la insurrección”. Publicó una foto del arma que presuntamente portaba la víctima y defendió a los agentes de ICE como “patriotas”.

La situación permanece tensa y hay tropas listas para ser desplegadas si se invoca la Ley de Insurrección.

