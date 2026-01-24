Un agente federal mata a tiros a una persona en medio de las protestas antimigratorias en Mineápolis

La portavoz Tricia McLaughlin afirma que agentes de la Patrulla Fronteriza estaban llevando a cabo una “operación dirigida” contra un “extranjero ilegal buscado por agresión violenta” cuando alguien se acercó con una pistola semiautomática de 9 mm.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente”, alegó McLaughlin.

“Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente efectuó disparos defensivos. Los médicos en el lugar le brindaron atención médica de inmediato, pero fue declarado muerto en la escena”.

McLaughlin añadió que el sospechoso tenía dos cargadores y no portaba identificación, y que después llegaron manifestantes “para obstruir y agredir a las fuerzas del orden”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que se comunicó con la Casa Blanca tras “otro terrible tiroteo perpetrado por agentes federales” y exigió al presidente Donald Trump que “retire de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin formación”.