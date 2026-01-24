El incidente habría ocurrido a eso de las 9:00 a.m. hora local.
BBC NEWS MUNDO
Un agente federal mata a tiros a una persona en medio de las protestas antimigratorias en Mineápolis
Un agente federal de migración mató a disparos a un hombre en Minéapoles este sábado en medio de una protesta contra las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de ese país a la BBC.
La portavoz Tricia McLaughlin afirma que agentes de la Patrulla Fronteriza estaban llevando a cabo una “operación dirigida” contra un “extranjero ilegal buscado por agresión violenta” cuando alguien se acercó con una pistola semiautomática de 9 mm.
“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente”, alegó McLaughlin.
“Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente efectuó disparos defensivos. Los médicos en el lugar le brindaron atención médica de inmediato, pero fue declarado muerto en la escena”.
McLaughlin añadió que el sospechoso tenía dos cargadores y no portaba identificación, y que después llegaron manifestantes “para obstruir y agredir a las fuerzas del orden”.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que se comunicó con la Casa Blanca tras “otro terrible tiroteo perpetrado por agentes federales” y exigió al presidente Donald Trump que “retire de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin formación”.
La persona fallecida en el tiroteo era un hombre, según medios estadounidenses.
Manifestantes se congregaron en la ciudad para protestar contra las redadas antimigratorias de la administración republicana.
Las imágenes muestran enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Esta es una noticia en desarrollo. En breve proveeremos más detalles.
- El niño de 5 años que fue detenido junto a su padre en un operativo migratorio de ICE en Minnesota
- Quién es Greg Bovino, el polémico comandante que encabeza la dura ofensiva migratoria del gobierno de Trump
- Análisis: cómo la muerte de una mujer a manos de ICE en Mineápolis pone al descubierto la profunda división política en EE.UU.