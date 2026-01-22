¿ICE puede entrar a las casas sin autorización judicial? Esto dice la Cuarta Enmienda de EE. UU.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno, al exigir órdenes judiciales basadas en causa probable y con descripciones específicas del lugar y de lo que se busca, lo cual garantiza la privacidad en los hogares, los papeles y los efectos personales.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por las cadenas de televisión estadounidenses Telemundo y Univisión, diversos agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están entrando por la fuerza en viviendas sin autorización judicial, por lo que estarían violando los límites constitucionales.

Medios estadounidenses revelaron un memorando del ICE que autoriza a sus agentes a utilizar la fuerza para entrar en una residencia basándose únicamente en una orden administrativa, por lo que, según decenas de defensores de los derechos de los inmigrantes, esta medida choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda de EE. UU.

Este cambio se produjo en medio del aumento de la ofensiva migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien busca ampliar las detenciones de inmigrantes indocumentados en todo el territorio de la nación norteamericana al desplegar miles de agentes del ICE, como parte de su política de deportación masiva.

¿Qué dice el memorando del ICE?

"El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no ha dependido históricamente de órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de expulsión en su lugar de residencia", aseguró el director interino del ICE, Todd Lyons, en un documento de noviembre del 2025.

"La Oficina del Asesor Jurídico del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin", agregó Lyons, quien no detalló cómo se tomó la decisión ni cuáles serán las repercusiones legales.

¿ICE irrumpe en casas sin autorización?

Desde inicios del 2026, diversos medios estadounidenses han reportado que agentes federales de inmigración, "a punta de pistola y sin una orden judicial", han forzado la entrada a decenas de viviendas para detener a los migrantes y "nunca se han disculpado por estas detenciones ilegales ni por romper las puertas de estas residencias".

"Agentes enmascarados han entrado por la fuerza a las casas y apuntan con armas a la familia, mientras los migrantes les gritan, para finalmente llevárselos", añadió un ciudadano estadounidense entrevistado por Univisión, quien prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias de las autoridades migratorias del país norteamericano.

Puntos clave

Frente a este escenario, la Cuarta Enmienda de Estados Unidos sigue siendo fundamental para el derecho a la privacidad, ya que exige que las autoridades actúen con justificación y sigan un procedimiento para interferir con la intimidad de los ciudadanos. Sin embargo, el ICE busca cierta flexibilidad para actuar en situaciones específicas.

Dadas las circunstancias, por el momento, los extranjeros que tengan una orden de deportación —resolución que ordena su expulsión de los Estados Unidos por alguna violación migratoria— pueden llegar a sufrir la experiencia de que los agentes entren a su vivienda sin una autorización legal, siempre y cuando tengan permiso del ICE.