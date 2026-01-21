¿Ajustar la privacidad en las redes sociales? Los nuevos requisitos para solicitar la visa de EE. UU.

A partir de este miércoles 21 de enero, el Gobierno de los Estados Unidos suspenderá indefinidamente los trámites para la emisión de visas de inmigrante para los ciudadanos de 75 países de todo el mundo, entre ellos Guatemala, por lo que la medida afectará a decenas de solicitantes de varias naciones de América Latina y el Caribe.

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Estado, la suspensión —que no se aplicará a las visas de turista— obedece a que el Gobierno de Estados Unidos busca evitar que inmigrantes de esas 75 nacionalidades lleguen a su territorio, recurran a ayudas sociales u otros beneficios y se conviertan en una carga pública para la nación.

Ante esta situación, el Gobierno de Guatemala reaccionó mediante un comunicado en el que explica que aún espera una notificación formal y reitera su disposición a mantener un diálogo constructivo y permanente con las autoridades de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación en materia migratoria.

Por su parte, algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en migración y derechos humanos consideran que la suspensión tendrá un fuerte impacto sobre la inmigración legal hacia Estados Unidos, por lo que diversos expertos señalan que la decisión del presidente Donald Trump marcará a los ciudadanos de los países afectados.

¿Ajustar las redes sociales?

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, la embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció que, con efecto inmediato, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deberán ajustar la configuración de privacidad de sus cuentas en redes sociales a público, para poder facilitar la verificación correspondiente.

“Necesitamos esto para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos, conforme a la nueva ley estadounidense”, indicó la embajada mediante un comunicado, en relación con las solicitudes de visa de no inmigrante para estudiantes internacionales a tiempo completo, estudios vocacionales y programas culturales.

Además, conforme a la Proclamación Presidencial sobre la Restricción de Entrada de Nacionales Extranjeros para Proteger a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional, que entró en vigor a finales del 2025, EE. UU. suspendió la emisión de visados para inmigrantes a los ciudadanos de los 75 países.

Por lo tanto, según la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, los solicitantes sujetos a esta Proclamación Presidencial de Donald Trump aún pueden presentar solicitudes de visa y asistir a las entrevistas programadas, aunque podrían no ser elegibles para la emisión de los visados ni para su admisión al territorio estadounidense.

Inmigración restringida por Trump

La mayoría de los países afectados se encuentra en América Latina, África y Asia; por ello, al anunciar la ampliación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuestionó la falta de registros fiables, expresó preocupación por las permanencias que exceden el tiempo permitido y señaló la necesidad de hacer cumplir las leyes.

Además, el Gobierno de Donald Trump estableció el límite más bajo de admisión de refugiados en la historia de los Estados Unidos, con solo 7 mil 500 para el 2026, lo que representa apenas el 6% de los 125 mil que permitía el entonces presidente Joe Biden, quien ayudó a más de 500 mil extranjeros durante su único mandato presidencial.