¿Cómo es el Camp Montana? El centro en el que han muerto tres migrantes en lo que va del 2026

Durante la mañana del pasado lunes 19 de enero, un migrante nicaragüense de 36 años murió en Camp Montana, el mayor centro de detención para inmigrantes de los Estados Unidos, por lo que se elevó a tres el número de indocumentados fallecidos en estas instalaciones, ubicadas en una base militar al sur de Texas, en lo que va del 2026.

El hombre, identificado por las autoridades migratorias como Víctor Manuel Díaz, presuntamente falleció por suicidio, según detalló el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado digital, en el que también se indicó que ya se abrió una nueva investigación para determinar la “causa oficial” de su muerte.

De acuerdo con el ICE, Víctor Manuel Díaz fue detenido el pasado martes 6 de enero en la ciudad de Mineápolis, Minnesota, a más de dos mil kilómetros de Texas, donde el presidente Donald Trump ha desplegado a miles de agentes de migración en los últimos días, provocando manifestaciones de rechazo y enfrentamientos con la sociedad.

Asimismo, el ICE informó que el nicaragüense llegó a los Estados Unidos en marzo del 2024, a través de la frontera con México, donde se entregó a las autoridades y se le concedió un permiso de entrada al país, una práctica permitida bajo la ley de inmigración del expresidente Joe Biden pero que fue terminada bajo la administración Trump.

Tercera muerte del 2026

La muerte de Víctor Manuel Díaz es la tercera en lo que va del año en este centro de detención para inmigrantes, compuesto por una serie de tiendas instaladas en la base militar Fort Bliss, a las afueras de El Paso, una ciudad del oeste de Texas que se ubica junto a las aguas del río Grande, el cual forma la frontera entre EE. UU. y México.

Conforme a lo expuesto por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Camp Montana, como es llamado por la administración de Trump, ha sido señalado por organizaciones en defensa de los derechos humanos por un patrón de abusos contra los inmigrantes, incluidos golpes y abusos sexuales por parte de los agentes.

El último informe de la ACLU detalla amenazas coercitivas para forzar deportaciones a terceros países, negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, así como la negación de un acceso efectivo a la defensa legal, por lo que, en 2025, fue el centro más mortífero para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 migrantes fallecidos.

Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post reveló que un médico forense ajeno al centro de detención indicó que al menos 15 inmigrantes indocumentados que murieron en Camp Montana en el 2025 fallecieron por asfixia, por lo que en el reporte final se señaló como homicidio por parte de los oficiales migratorios del ICE.

Más detenciones de migrantes

Durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump, las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos han alcanzado un nivel récord: En promedio, según datos filtrados por la cadena CBS News, casi 74 mil migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en el 2001.

Ante esta situación, el migrante peruano Ricardo Quintana, quien permaneció 24 días en el centro de detención Camp Montana, aseguró que su experiencia fue tan difícil que pidió ser deportado. Posteriormente, la cadena de televisión Telemundo dio a conocer una investigación en la que se revelan casi 60 violaciones en los últimos 50 días.