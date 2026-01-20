¿EE. UU. está comprando rompehielos de Finlandia? Aumenta la disputa sobre Groenlandia

Debido a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que su nación necesita apropiarse de Groenlandia —una enorme isla y territorio autónomo de Dinamarca—, su administración ha encargado nuevos rompehielos: barcos especiales diseñados para navegar en mares y ríos cubiertos de hielo, como los del Ártico.

De acuerdo con la cadena BBC Mundo, para la construcción de buques capaces de navegar por mares de hielo sólido, el Gobierno de EE. UU. ha recurrido al experto: Finlandia, líder mundial en el diseño y la fabricación de rompehielos capaces de propulsarse a pesar del hielo, romperlo y dejar una estela al separar todos los fragmentos.

Para que un barco sea considerado rompehielos, debe tener tres características específicas: Un casco especial reforzado; una forma que le facilite dispersar el hielo, y un motor con la potencia necesaria para abrirse paso, ya que un barco normal, con un casco sin reforzar, corre riesgo si choca contra el hielo, por muy suave que sea el golpe.

Dadas las circunstancias, los rompehielos fragmentan el hielo gracias a la fuerza de su proa. El peso del navío oprime el hielo, que no lo soporta, se agrieta y rompe en pedazos. Por lo tanto, un casco diseñado para un rompehielos debe dirigir todos los fragmentos hacia los lados del navío o hacia abajo, para facilitar el avance del barco.

Finlandia: Líder mundial en rompehielos

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Finlandia es el líder mundial indiscutible en rompehielos desde hace varias décadas. Las empresas finlandesas han diseñado el 80% de estos buques que están actualmente en funcionamiento, y el 60% de estos barcos se han construido en instalaciones industriales de este país europeo.

“Es una necesidad vital para Finlandia. Es crucial que los rompehielos tengan suficiente resistencia estructural y potencia de motor. Deben tener una forma de casco que rompa el hielo doblándolo hacia abajo. No lo cortan ni lo rebanan”, explicó Riikka Matala, ingeniera finlandesa especializada en el rendimiento del hielo de estos barcos.

Ante esta situación, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su administración planeaba encargar cuatro rompehielos a Finlandia para la Guardia Costera del país, mientras que otros buques, que el Ejército denomina “patrullas de seguridad ártica”, se construirán en Estados Unidos, utilizando diseños y tecnología finlandeses.

“Estamos comprando los mejores rompehielos del mundo, y Finlandia es conocida por fabricarlos. Todo esto es por motivos de seguridad nacional”, declaró Trump, quien espera recibir el primer rompehielos finlandés en diciembre del 2026, con el objetivo de proyectar más poder frente a sus principales rivales por Groenlandia: Rusia y China.

Finlandia es líder mundial en el diseño y la construcción de rompehielos. (Foto Prensa Libre: BBC)

La respuesta de Europa sobre Groenlandia

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la respuesta de la Unión Europea (UE) ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será firme, unida y proporcional: “EE. UU. debe ser nuestro aliado, no nuestro adversario”, argumentó la belga.

“Consideramos al pueblo de EE. UU. no solo como aliados, sino como amigos. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico”, concluyó Von der Leyen en su intervención pública en el Foro Económico de Davos, Suiza.