¿Merecía el Premio Nobel de la Paz? Las 8 guerras que Trump asegura haber detenido

Este martes 20 de enero del 2026 se cumple un año exacto desde el inicio del segundo mandato presidencial del magnate neoyorquino, Donald Trump, en el territorio de los Estados Unidos, por lo que diversos expertos internacionales consideran que, en comparación con el 2017, el republicano ha estado mucho más activo en esta ocasión.

Ante esta situación, Donald Trump asegura que, gracias a su intervención, se han detenido 8 guerras en el mundo, por lo que, según su opinión, merecía el Premio Nobel de la Paz por encima de María Corina Machado, política venezolana considerada la principal líder de la oposición al chavismo, quien, de igual forma, le regaló su medalla.

“Yo merecía el Premio Nobel de la Paz por haber detenido dichos conflictos armados”, agregó Trump a principios de enero, a pesar de que nunca ha hablado explícitamente de las ocho guerras que asegura haber detenido, por lo que muchos opositores creen que el presidente de EE. UU. exagera al referirse a sus intervenciones.

“La gente decía que yo iba a empezar una nueva guerra, pero no, las paré todas. Esta es una gran victoria para la democracia y la libertad de los Estados Unidos. Juntos, vamos a desbloquear el glorioso destino de la nación y a lograr el futuro más increíble para nuestro pueblo”, añadió el mandatario republicano durante una rueda de prensa.

Las ocho guerras que Trump afirma haber terminado

1. Tailandia y Camboya

Aunque la intervención de Donald Trump no abordó directamente el origen del conflicto entre Camboya y Tailandia, las amenazas del republicano de cortar las relaciones comerciales con ambos países, a menos que acordaran un alto el fuego, fueron suficientes para que cesaran los combates y casi 300 mil personas regresaran a sus hogares.

2. Ruanda y la República Democrática del Congo

En junio del 2025, los representantes de Ruanda y de la República Democrática del Congo acudieron a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz y poner fin a una guerra que duró casi treinta años. Donald Trump calificó el acuerdo como un triunfo glorioso para todos, aunque The New York Times informó que los combates aún continuaban.

Lea más: ¿Capturado por su acento? Latino es detenido por el ICE a pesar de ser ciudadano de Estados Unidos

3. Irán e Israel

“Fue un gran honor para mí destruir todas las instalaciones y la capacidad nucleares de Irán, para después detener la guerra con Israel”, aseguró Trump en julio del 2025. Sin embargo, la cadena de televisión CNN considera que los bombardeos estadounidenses no dañaron con suficiente gravedad los centros de enriquecimiento nuclear iraníes.

4. Pakistán e India

A pesar de que Donald Trump se atribuyó el mérito de mediar para poner fin a un conflicto armado entre India y Pakistán, diplomáticos indios aseguraron haber negociado directamente con los pakistaníes el fin de los combates. No obstante, el Gobierno pakistaní lo negó todo y agradeció públicamente al republicano por resolver el problema.

5. Etiopía y Egipto

Pese a que la administración de Trump afirma haber detenido los enfrentamientos entre Egipto y Etiopía por la disputa de una presa hidroeléctrica, la cadena internacional de noticias France 24 informó que Sudán se incorporó en diciembre a la controversia, por lo que en Europa temen que este problema pueda derivar en un conflicto armado.

6. Azerbaiyán y Armenia

Desde que estallaron los combates entre Armenia y Azerbaiyán en noviembre de 1990, no se habían alcanzado compromisos hacia un acuerdo de paz hasta el segundo mandato de Donald Trump. Los líderes de ambas naciones elogiaron la intervención del republicano en el conflicto, que hasta agosto del 2024 había sido mediado por Rusia.

7. Israel y Hamás

Luego de fuertes presiones por parte de los Estados Unidos, y con la mediación directa de los Gobiernos de Catar y Egipto, una tregua entró en vigor el pasado viernes 10 de octubre en la Franja de Gaza, una región de Palestina bajo ocupación israelí. Sin embargo, el presidente Trump afirmó que el alto el fuego fue gracias únicamente a él.

8. Serbia y Kosovo

Aunque ocurrió durante su primer mandato presidencial, en diciembre del 2020 para ser precisos, Serbia y Kosovo firmaron un acuerdo de normalización económica en presencia de Donald Trump. No obstante, cabe mencionar que no se trata de un acuerdo de paz, por lo que las diferencias entre ambos países de los Balcanes continúan.