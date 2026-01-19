¿Capturado por su acento? Latino es detenido por el ICE a pesar de ser ciudadano de Estados Unidos

Durante la mañana del pasado viernes 16 de enero, el ciudadano estadounidense naturalizado Ramón Menera se encontraba grabando a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que llegaron a su edificio en Minneapolis, cuando un oficial lo esposó porque quería saber “de qué país era”.

Por lo tanto, a pesar de ser ciudadano estadounidense, Menera fue detenido por su acento tras una interacción con agentes migratorios del ICE y de la Patrulla Fronteriza en el estado de Minnesota, donde decenas de personas han salido a manifestar y protestar por las tácticas de los oficiales, quienes asesinaron a una ciudadana en una redada.

"A mí no me importa, esto no está permitido. Esta es propiedad privada", dice Menera en el video que grabó minutos antes de ser detenido por una rama del Departamento de Seguridad Nacional, debido a que bajó al parqueo de su edificio para intentar detener una serie de detenciones y capturas que ocurrían en ese momento.

"¿De qué país es usted?", le preguntó el oficial del ICE, a lo que Ramón respondió que era de los Estados Unidos. Sin embargo, el agente migratorio le dijo que, al escucharlo hablar, tenía razones para creer que no había nacido en territorio estadounidense, por lo que el ciudadano le recalcó que él también tenía un acento extranjero.

Cuestionamientos del ICE

"Antes de que escuchara siquiera mi voz o mi acento, él ya venía caminando hacia mí. Siento que me juzgó por mis rasgos de latino y por eso asumió que yo era un inmigrante ilegal, debido a que comenzó a exigirme mis papeles", agregó Ramón Menera, quien fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense Telemundo.

"El agente me puso contra la puerta y me esposó. Inmediatamente, sus compañeros cubrieron la escena para que las demás personas no pudieran grabar mi detención", añadió, antes de mencionar que fue liberado horas después de su captura, cuando las autoridades se percataron de que era ciudadano de EE. UU. desde enero del 2019.

"Cuando se dieron cuenta de su error, el mismo oficial que me arrestó fue conmigo y me quitó las esposas, enojado. Hasta me dijo en español que no le importaba que yo fuera ciudadano estadounidense, ya que, la próxima vez que me viera, me volvería a arrestar", relató Ramón, consciente de que la Patrulla Fronteriza no se haría responsable.

Menera considera que las manifestaciones en Minneapolis han molestado a las autoridades migratorias, por lo que en los próximos días, con la llegada de cientos de miembros de la Guardia Nacional a la ciudad, las redadas del ICE y de la Patrulla Fronteriza podrían aumentar, lo que probablemente desatará caos y protestas en el sector.

¿Se invocará la Ley de Insurrección en Minneapolis?

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseguró públicamente que la ciudad no necesita más agentes federales para poder mantener segura a la población: “Nosotros ya estamos seguros. ¿Saben qué es lo que causa más caos? Tener a todos estos oficiales del ICE y de la Patrulla Fronteriza en nuestras calles”, argumentó el político demócrata.

Además, Jacob Frey considera que, si el presidente Donald Trump invoca la Ley de Insurrección en Minnesota para detener los ataques anti‑ICE, la población podría revelarse contra el personal militar, y esto podría llevar a un aumento del desorden. Sin embargo, el mandatario republicano aún no ha decidido activar esa norma federal.