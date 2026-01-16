¿Qué es la Ley de Insurrección? Trump planea enviar militares a las protestas en Minneapolis

Durante la noche del pasado jueves 15 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades locales no detienen los ataques de los “agitadores profesionales” contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, escribió Trump en su plataforma digital, Truth Social.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró frente a la Casa Blanca que ha hablado con Trump sobre la Ley de Insurrección y que la decisión de aplicarla o no recae en el presidente. “Así pondrá fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande”, agregó.

“El presidente tiene esa oportunidad en el futuro. Es su derecho constitucional y depende de él si quiere utilizarla”, apuntó Noem, quien afirmó que no recomendó expresamente la Ley de Insurrección a Donald Trump, aunque reconoció que se discutió como “una de las pocas opciones que tenía constitucionalmente” en Minneapolis.

¿Qué es la Ley de Insurrección?

Desde 1807, la Ley de Insurrección es una norma federal de los Estados Unidos que faculta al presidente para desplegar a escala nacional al Ejército y federalizar las unidades de la Guardia Nacional de los estados en circunstancias específicas, como la supresión del desorden civil y la rebelión armada contra el Gobierno estadounidense.

En otras palabras, esta norma permite al presidente de los Estados Unidos utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro del país norteamericano, por lo que cualquier mandatario puede invocarla si determina que hay “obstrucciones o rebeliones” contra el Gobierno que impiden la aplicación de la ley.

Una vez invocada, la Ley de Insurrección autoriza a las tropas militares a encargarse de diversas funciones policiales, como sofocar disturbios civiles, hacer cumplir órdenes judiciales y detener migrantes, por lo que se recurre al apoyo de la Guardia Nacional, una fuerza armada estadounidense reservada para las emergencias y los desastres.

Sin embargo, de acuerdo con el portal de noticias BBC News, debido a que la norma fue redactada hace más de dos siglos, contiene muy pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo pueden utilizarse sus disposiciones, por lo que brinda a los presidentes de EE. UU. un amplio margen de maniobra para movilizar al personal militar.

El uso de la Ley de Insurrección

A finales del 2025, el presidente estadounidense Donald Trump también amenazó con usar la Ley de Insurrección en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en varias ciudades de Oregón e Illinois, aunque finalmente optó por no invocarla.

La última vez que se invocó la Ley de Insurrección fue en febrero de 1992, durante el mandato del presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, en respuesta a los disturbios civiles registrados en la ciudad de Los Ángeles, California, tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.