Verificamos por usted: ¿Es cierto que Estados Unidos ya está vendiendo petróleo venezolano?



La intervención de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro trajeron incertidumbre en la nación sudamericana, principalmente en torno a la producción de petróleo, la cual dependerá del éxito de la intervención estadounidense en la recapitalización de toda la industria venezolana.

“Uno de los factores que impacta la inflación en EE. UU. es el precio de la gasolina. Si Venezuela produce más petróleo y, como ha planteado Donald Trump, se empiezan a vender los barriles venezolanos, sería positivo para el consumidor porque podría traducirse en una reducción de los precios”, agregó el analista de comercio Ezequiel Vega.

“El mercado se mueve por expectativas y algunos inversores se interesan en empresas estadounidenses que podrían participar en contratos relacionados con el petróleo venezolano, pero todavía no hay acuerdos”, añadió el analista encargado de estudiar mercados para optimizar el intercambio de bienes entre países, el pasado 13 de enero.

Sin embargo, cabe mencionar que, aunque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, la mayor parte de su crudo es pesado y con alto contenido de azufre, lo que lo hace más difícil de extraer y exige instalaciones especializadas o procesos adicionales distintos del petróleo ligero convencional que predomina en EE. UU.

¿Estados Unidos ya vende petróleo venezolano?

El pasado 14 de enero, el Departamento de Energía de EE. UU. dio a conocer un plan del gobierno de Estados Unidos para recibir y vender 50 millones de barriles de petróleo venezolano que serán transferidos al mercado estadounidense tras un acuerdo entre las autoridades interinas de Venezuela y la administración de Donald Trump.

“La primera venta ya se realizó y las operaciones continuarán indefinidamente”, agregó el portavoz del Departamento de Energía, quien indicó que la comercialización es crucial para evitar el colapso de la industria petrolera venezolana, ya que representa la principal fuente de ingresos de un gobierno que busca cumplir con nuevas exigencias.

“El presidente anunció un acuerdo energético con Venezuela que permitirá comenzar la comercialización de crudo venezolano y facilitar inversiones para reconstruir la infraestructura petrolera. Este plan ha sido descrito como una oportunidad para beneficiar al pueblo venezolano y al estadounidense”, añadió la vocera de la Casa Blanca.

Dadas las circunstancias, ya se confirmó que Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo venezolano, valuada en US$500 millones, por lo que se esperan más operaciones en las próximas semanas, considerando que el presidente Donald Trump ha dejado claro que planea aprovechar las vastas reservas de crudo de la nación.

Trump planea capitalizar el petróleo venezolano

Según el canal de noticias estadounidense CNN, los detalles sobre la primera venta de petróleo no están claros; sin embargo, mediante un comunicado, la Casa Blanca informó que el crudo venezolano se estaba ofreciendo a los comerciantes con un descuento en comparación con el petróleo de otros países competidores, como Canadá.

No obstante, la insistencia de Trump en controlar el petróleo venezolano ha generado muchas dudas sobre el futuro de Venezuela, marcado por las sanciones e intervención de Estados Unidos, cuya administración ha indicado que controlará de forma indefinida la comercialización del crudo y usará esa palanca para influir en la transición política.