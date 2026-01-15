¿Qué es la Operación Resistencia Ártica? La respuesta de Europa para proteger Groenlandia

La Unión Europea ha decidido plantarle cara a la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia con un movimiento inédito: Un despliegue militar conocido como Operación Resistencia Ártica, que ya está en marcha con tropas de Suecia, Alemania, Noruega y Francia desplazándose a la isla a petición de Dinamarca.

Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa danés anunció un aumento inmediato de su presencia militar en Groenlandia, una isla autónoma situada entre los océanos Atlántico y Ártico, en respuesta a las amenazas del magnate republicano de hacerse con el territorio bajo soberanía del Reino de Dinamarca “por las buenas o por las malas”.

El gobierno de Dinamarca declaró que considera totalmente inaceptable “cualquier fórmula que cuestione la integridad territorial y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés”, por lo que ha decidido activar, junto a sus socios europeos, un ejercicio militar de alto perfil para intentar disuadir al Ejército de los Estados Unidos.

Ante esta situación, la Operación Resistencia Ártica se llevará a cabo en “condiciones extremas” y combinará maniobras terrestres, navales y aéreas, con el respectivo refuerzo de las bases estratégicas y rutas de suministro en el Ártico, ya que el despliegue se produce en un contexto de competencia por los minerales críticos en el extremo norte.

Operación Resistencia Ártica

El presidente Trump elevó la tensión al insistir en que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional, principalmente porque el mandatario republicano sospecha que Rusia y China también están interesadas en el territorio, por lo que calificó como “inaceptable” cualquier escenario en el que la isla no quede bajo su control.

A su vez, el magnate neoyorquino llegó a plantear la anexión de Groenlandia como una cuestión de “ahora o nunca”, al afirmar que “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, por lo que estas declaraciones fueron interpretadas en la Unión Europea como una amenaza directa, y sus miembros decidieron acelerar la coordinación militar.

Por ende, la Operación Resistencia Ártica incrementará la presencia de aviones, buques y unidades terrestres en Groenlandia y sus alrededores. Por ello, las autoridades groenlandesas informarán de forma continua a la población sobre las actividades militares en toda la isla, en un esfuerzo por canalizar las preocupaciones de la ciudadanía.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa danés explicó que la Operación Resistencia Ártica se enfocará en proteger infraestructuras críticas, apoyar a las autoridades locales, recibir tropas aliadas, desplegar aviones de combate, estudiar fórmulas para consolidar una presencia más estable y desarrollar operaciones navales en el entorno del Ártico.

Mensaje a EE. UU. y al mundo

Sin embargo, más allá de su dimensión militar, la Operación Resistencia Ártica funciona como una respuesta política directa a la narrativa del presidente estadounidense Donald Trump sobre una supuesta debilidad europea en la defensa de Groenlandia. “El futuro de esta isla no se decidirá desde la Casa Blanca”, agregó el ministro danés.

Asimismo, el refuerzo militar en Groenlandia también envía un mensaje a Rusia y China, al enfatizar que la región ártica seguirá siendo un espacio prioritario para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados europeos, quienes aún esperan mantener sus respectivas alianzas con Donald Trump y Estados Unidos.