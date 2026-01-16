Indignación en Noruega: ¿Puede María Corina Machado entregarle su premio Nobel a Trump?

Durante la noche del pasado jueves 15 de enero, cuando la venezolana María Corina Machado Parisca —considerada la principal líder de la oposición al chavismo— entró a la Casa Blanca, residencia oficial y despacho del presidente de los Estados Unidos, llevaba un regalo muy especial para Donald Trump, quien lo esperaba con ansias.

El esperado encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca se realizó a puerta cerrada, por lo que fue mucho más discreto de lo previsto, en comparación con otras reuniones del mandatario republicano con líderes políticos. Sin embargo, de acuerdo con BBC Mundo, la reunión “fue muy positiva” para ambos.

A su vez, tras la reunión con el presidente de los Estados Unidos, María Corina Machado le obsequió a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en octubre del 2025, luego de haberse convertido, según el Comité Noruego, en “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en los últimos tiempos”.

“Contamos con el presidente Donald Trump para la liberación de Venezuela. Él conoce muy bien la situación de la nación y le importa lo que está sufriendo el pueblo. Más del 90% de los venezolanos queremos vivir con libertad, dignidad y justicia. Pero para que todo eso ocurra, tiene que haber democracia”, afirmó María Corina Machado.

¿Puede Machado regalar su premio Nobel?

“Hace 200 años, el general Lafayette entregó al presidente una medalla con la imagen de George Washington para Simón Bolívar, quien siempre la atesoró. Justo dos siglos después, el pueblo le devuelve a Washington una medalla en señal de reconocimiento”, explicó Machado, quien era consciente de que su decisión fue, como mínimo, atípica.

“Este es un reconocimiento por su compromiso único con la libertad de Venezuela. El hecho de que este gesto tenga lugar 200 años después, casi como un espejo histórico, le otorga un poder simbólico excepcional”, agregó la principal líder de la oposición, tras hacer referencia al general que luchó por EE. UU. en la Guerra de Independencia.

No obstante, conforme a lo expuesto por el Instituto Noruego del Nobel, una vez anunciado el premio, “no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas”, por lo que la decisión es definitiva y permanente. Por ello, la institución no comenta lo que digan o hagan los galardonados después de haber recibido el reconocimiento.

A pesar de ello, diversos medios noruegos y expertos internacionales consideran que la situación es inaudita. “Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos del mundo. Es una total falta de respeto”, comentó Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y exdiputada noruega.

¿Había sucedido anteriormente?

En febrero del 2014, el científico estadounidense James Watson decidió subastar la medalla que recibió a finales de 1962 por descubrir la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN), por lo que se convirtió en el primer galardonado en vender su Premio Nobel, al argumentar que el laurel lo había condenado a la exclusión social.

Un año después, el físico experimental estadounidense Leon Lederman, quien ganó el Premio Nobel en 1988, decidió subastar la medalla que recibió luego de haber descubierto una partícula subatómica llamada neutrino muónico, con el propósito de comprar una cabaña de madera en Driggs, Idaho, e irse de vacaciones con su esposa.