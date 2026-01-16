Protestas y disturbios en Minneapolis: ¿Qué pasa si se invoca la Ley de Insurrección en Minnesota?

Durante la noche del 15 de enero, las protestas estallaron nuevamente en Minneapolis, Minnesota, impulsadas por la indignación ante las tácticas de los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras el tiroteo mortal de una mujer por parte de un agente federal, lo que ha generado movilizaciones en todo Estados Unidos.

Sin embargo, estas manifestaciones se produjeron bajo la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de invocar la Ley de Insurrección, una norma que faculta al mandatario estadounidense para desplegar al Ejército en circunstancias específicas, como la supresión del desorden civil o la rebelión contra el Gobierno de EE. UU.

Frente a este escenario, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, doce personas fueron arrestadas en la ciudad por agredir a los agentes del orden o destruir propiedad federal. Por ello, fueron catalogadas como “agitadores anti‑ICE” y enfrentarán cargos por presuntos delitos graves ante las autoridades correspondientes.

Dadas las circunstancias, los agentes federales decidieron lanzar gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento para intentar dispersar a las multitudes, por lo que varios líderes locales instaron a la comunidad a mantener la calma ante los disturbios que se intensificaron durante la segunda semana de enero en casi todo el norte de la nación.

¿Qué pasaría si se aplica la Ley de Insurrección?

Tras el aumento de las protestas y disturbios en la ciudad de Minneapolis, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una norma federal que permitiría el despliegue de tropas militares en el estado de Minnesota, debido a que es una herramienta disponible para el mandatario.

Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la advertencia del presidente “fue clara para los demócratas de todo el país”, ya que el magnate podría invocar dicha ley en respuesta a las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y así intentar sofocar los disturbios que se han registrado en la ciudad.

No obstante, la directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Minnesota, Teresa Nelson, calificó las amenazas de Trump como “innecesarias, peligrosas y equivocadas”, principalmente porque, según dijo, la aplicación de la norma podría conducir a violaciones de los derechos garantizados por la Cuarta Enmienda.

“La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables, mientras que la Ley de Insurrección no garantiza la privacidad ni la seguridad de domicilios, papeles y pertenencias de la población”, afirmó Teresa Nelson, quien advirtió que la norma podría permitir a los agentes agredir a civiles.

Amenazas de Trump

“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”, declaró Donald Trump en diciembre del 2025, luego de amenazar con invocarla en los estados de Oregón e Illinois.

A pesar de ello, la norma puede activarse de dos maneras: La primera, a solicitud del gobernador de un estado, como ocurrió a principios de 1992 en Los Ángeles, California; la segunda, si el presidente de Estados Unidos considera que existen “obstrucciones ilegales” o una “rebelión” que impiden hacer cumplir la ley federal en el país.