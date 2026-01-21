¿Los agentes del ICE discriminan a los policías? Las denuncias por racismo de los jefes policiales

Una fuerte controversia se desató en la ciudad de Minneapolis, Minnesota el 20 de enero, luego de que varios jefes policiales denunciaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han realizado detenciones que parecen basarse en el perfil racial de las personas de color, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Los jefes de la policía local reportaron que, durante los operativos migratorios realizados en la metrópoli de Minneapolis, oficiales del ICE detuvieron o interrogaron a personas, incluidos policías fuera de servicio, pidiéndoles documentación de ciudadanía de una manera que las autoridades locales consideran motivada por perfil racial.

Estas denuncias fueron expuestas por las autoridades de Brooklyn Park, Saint Paul y el condado de Hennepin, en una ciudad donde la tensión contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump ha crecido tras el asesinato de Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense que fue tiroteada por un agente del ICE a inicios del año.

Por su parte, el jefe de la policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, relató un episodio grave, ya que, según explicó, una oficial de su departamento que se encontraba fuera de servicio fue rodeada por agentes que le exigieron papeles para demostrar que no era una inmigrante en situación irregular, a pesar de ser ciudadana estadounidense.

Discriminación por perfil racial

Conforme a lo expuesto por el jefe de la policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, cuando la oficial de su departamento sacó su teléfono celular para intentar grabar el intercambio con los tres agentes del ICE, uno de los oficiales le golpeó la mano y su dispositivo cayó al suelo, por lo que los demás agentes levantaron sus armas contra ella.

Sin embargo, tras unos minutos de discusión, la mujer se identificó como policía y los agentes del ICE se retiraron del lugar sin ofrecer disculpas ni explicaciones, lo que desató la furia del departamento y una investigación sobre las prácticas discriminatorias de seleccionar personas para controles policiales basándose en la raza o la etnia.

Esto se debe a que el perfil racial se basa en el color de piel, la nacionalidad o la religión de una persona, en lugar de su comportamiento individual. Se trata de una práctica ilegal que vulnera derechos y se apoya en estereotipos, como detener a alguien por su apariencia y no por un acto delictivo real, según explican diversas organizaciones.

“Nuestros agentes saben cuándo una persona está siendo señalada injustamente. Si esto le ocurre a nuestros oficiales, me duele pensar cuántos miembros de nuestra comunidad están siendo víctimas de este trato todos los días. Esto no es importante solo porque les pasó a policías fuera de servicio”, subrayó Bruley en una conferencia.

Quejas en Minneapolis

Por su parte, los jefes policiales de Brooklyn Park, Saint Paul y el condado de Hennepin aseguraron haber recibido “un número interminable” de quejas de sus residentes en las últimas dos semanas, todas vinculadas a las presuntas violaciones de derechos civiles por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Todos los oficiales locales que denunciaron estos episodios son personas de color y se encontraban fuera de servicio al momento de los hechos”, concluyó Mark Bruley, quien aclaró que la labor del ICE es necesaria para la seguridad nacional, siempre y cuando las libertades y protecciones fundamentales de cada individuo sean respetadas.