Citaciones, investigaciones y protestas: Qué ha ocurrido recientemente en Minnesota tras incidentes con el ICE

Minnesota se ha visto envuelta en una situación controversial debido a numerosos incidentes con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), particularmente desde la muerte de Renee Good a manos de un agente migratorio, así como el caso de un ciudadano venezolano que resultó herido.

A raíz de esos hechos, en varias partes de EE. UU. se han registrado movilizaciones contra los agentes del ICE, además de múltiples enfrentamientos con la policía.

Por ejemplo, CNN informó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció una serie de arrestos relacionados con una protesta ocurrida en una iglesia en St. Paul.

A nivel político, la situación ha sido tensa, ya que el Gobierno de Donald Trump ha decidido citar a altos cargos de Minneapolis como parte de una investigación que los señala por “conspirar” contra las medidas federales de control migratorio.

Entre los citados por el Gobierno de Trump figuran el gobernador Tim Walz; el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey; Kaohly Her, alcaldesa de St. Paul, capital del estado; el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin.

Walz criticó las acciones del Gobierno de Trump al afirmar que Minnesota “no se dejará arrastrar a un teatro político”.

“Esta investigación del Departamento de Justicia, impulsada por las demandas de rendición de cuentas ante la violencia, el caos y el asesinato de Renee Good, no busca justicia. Es una distracción partidista”, señaló.

Además, CNN aseguró que el Departamento de Justicia habría presionado al FBI para investigar las contribuciones de campaña de varios funcionarios de Minnesota.

Según ese medio, la investigación busca determinar si los funcionarios se beneficiaron de manera ilegal mediante presuntos fraudes en organizaciones de servicios públicos.

Teléfonos celulares

CNN también indicó que varios agentes federales de inmigración han tomado una decisión polémica: usar sus teléfonos celulares para grabar las operaciones que realizan.

El medio asegura que, de acuerdo con varios expertos, esta práctica no es adecuada y que sería preferible utilizar cámaras corporales, lo que permitiría un mejor control de las intervenciones. Según CNN, el ICE rechazó esta medida.

