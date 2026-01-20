En ropa interior: video muestra cómo el ICE saca a un estadounidense de su casa en Minnesota

Minnesota ha estado rodeado de polémica debido a diversos incidentes vinculados con miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Desde la muerte de Renee Good, causada por un agente del ICE, hasta el caso de un venezolano herido tras recibir un disparo de un agente migratorio, estos hechos han provocado movilizaciones en distintos puntos de Estados Unidos y de Minnesota.

Ahora se suma un nuevo incidente, ya que el medio Univisión ha informado sobre el caso de un ciudadano estadounidense que habría sido sacado de su casa por agentes federales, presuntamente sin contar con una orden judicial.

Según ese medio, el ciudadano fue identificado como Chongly "Scott" Thao y habría sido extraído por las autoridades migratorias en ropa interior, a pesar de las bajas temperaturas registradas en Minnesota.

Thao dio sus declaraciones a la agencia AP y relató que la detención ocurrió el domingo 18 de enero. Todo comenzó cuando su nuera lo despertó de una siesta para avisarle que agentes del ICE golpeaban la puerta de su casa.

The Trump administration is disgusting!



Yesterday, ICE raided a home on St. Paul’s East Side. Their target was ChongLy Scott Thao, an elderly Hmong American man.



He’s a U.S. citizen with no criminal record.



Armed ICE agents broke down the door without presenting a valid… pic.twitter.com/cJhysjhq6R — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 19, 2026

De acuerdo con Univisión, los agentes del ICE, enmascarados, irrumpieron en la vivienda de Thao, le apuntaron con armas de fuego y lo sacaron en ropa interior.

"No mostraron ninguna orden; simplemente derribaron la puerta. Estaba temblando cuando me sacaron", afirmó el ciudadano estadounidense.

Heartbreaking scene in St. Paul, MN: ICE agents raided a home on Jan 18, 2026, dragging elderly Hmong-American U.S. citizen ChongLy Scott Thao outside in freezing snow—wearing only underwear, Crocs, and a blanket—in front of his crying 5-year-old grandson.



No criminal record.… pic.twitter.com/9SRwp9NDrn — Brittanie J (@thatbasedbabe) January 20, 2026

El hombre aseguró que, mientras era detenido, le pidió a su nuera que buscara su identificación para demostrar que era ciudadano estadounidense, pero afirmó que los agentes del ICE "no querían verla".

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que Thao es llevado por los agentes migratorios. En las imágenes se observa que lo sacan de su vivienda únicamente en ropa interior y con sandalias.

Lea también: ¿Capturado por su acento? Latino es detenido por el ICE a pesar de ser ciudadano de Estados Unidos