¿El Pentágono enviará más de mil soldados a Minneapolis tras los disturbios relacionados al ICE?
Medios de EE. UU. confirman que el Pentágono planea desplegar alrededor de 1 mil 500 soldados en Minneapolis tras los disturbios vinculados a incidentes con el ICE.
Un sheriff del condado de Hennepin se acerca a una patrulla policial a la entrada de un estacionamiento junto al edificio federal Henry Bishop Whipple el 18 de enero de 2026 en Mínneapolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)
Tras los recientes hechos ocurridos en Minneapolis entre autoridades migratorias y manifestantes luego de incidentes en donde una mujer falleció y un ciudadano resultó herido por acciones del ICE, medios estadounidenses informaron el pasado 18 de noviembre que el Pentágono planea desplegar alrededor de 1 mil 500 soldados.
El supuesto plan del Pentágono fue divulgado por la cadena ABC, que citó a dos funcionarios de defensa de Estados Unidos.
Los funcionarios señalaron que alrededor de 1 mil 500 paracaidistas del Ejército de EE. UU. que se encuentran en Alaska fueron puestos en alerta.
Por otro lado, la agencia AFP solicitó las declaraciones del Pentágono y la Casa Blanca, pero no obtuvo respuesta.
También agregaron que el presidente Trump aún no ha tomado una decisión final sobre el despliegue.
Este anuncio se da luego de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar en Minneapolis la Ley de Insurrección, la cual permitiría el uso de la fuerza militar para, en palabras del mandatario, «reprimir una rebelión armada» o «violencia doméstica».
Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que no había necesidad de invocar esta ley de manera inmediata.
La posible movilización de tropas se produce en medio de fuertes tensiones desde que una mujer estadounidense fue asesinada el 7 de enero por un agente de inmigración (ICE) durante una operación en la ciudad, lo que desencadenó protestas y repudio público.
«No se trata de seguridad. Se trata de venir a nuestra ciudad por miles y aterrorizar a la gente simplemente porque son latinoamericanos o somalíes», criticó el domingo el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, en CBS.
