Los detalles de la estudiante hondureña que fue deportada en Massachusetts “por error”

Recientemente, el Gobierno de Donald Trump ofreció disculpas por un "error" cometido al deportar a una estudiante hondureña, aunque defendió la captura de la joven de 19 años.

El caso se remonta al 20 de noviembre del 2025, cuando Any Lucía López Belloza, una estudiante de 19 años, fue detenida en el aeropuerto de Boston al intentar visitar a su familia durante el Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con CNN, López Belloza fue enviada a Honduras dos días después de su detención, a pesar de que contaba con una medida judicial de emergencia, emitida un día después, que ordenaba su permanencia en Massachusetts o en otro lugar de EE. UU. durante al menos 72 horas.

El medio asegura que el pasado 13 de marzo el Gobierno expresó, durante una audiencia en un tribunal federal de Boston, que, aunque reconocía haber violado una orden judicial, dicho tribunal carece de jurisdicción para impedir la captura de la estudiante.

"En nombre del Gobierno, queremos disculparnos sinceramente", habría dicho el fiscal federal Mark Sauter al juez, según CNN, quien afirmó que se "cometió un error".

"I accept their apology. And I hope, based on this apology, I'm able to return back to my studies."



In her first live interview since the Trump administration admitted they mistakenly deported her, Massachusetts college student Any Lucia Lopez Belloza speaks to

Según el Gobierno de Trump, los abogados de López Belloza presentaron la demanda horas después de que ella llegara a Texas, en su trayecto para abandonar el país.

Además, se argumentó que la deportación fue legal, ya que un juez había ordenado en el 2016 la expulsión de la joven y su madre, y la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó su recurso en el 2017, según la cadena estadounidense.

19-year-old Any Lucia Lopez Belloza was flying from Massachusetts to Texas for Thanksgiving when she was arrested at Boston’s Logan Airport and deported to Honduras, despite a court order that she not be deported.



Lopez Belloza spent most of her life in Texas, after coming to…

Por su parte, el abogado de López Belloza, Todd Pomerleau, afirmó que la deportación representó una "clara violación de la orden emitida el 21 de noviembre" y aseguró que el Gobierno de Trump privó a la joven del debido proceso.

Este caso se vinculó con el del salvadoreño Kilmar Ábrego, quien fue deportado por EE. UU. "por error", a pesar de que existía un fallo que le impedía ser expulsado del país.

