Qué se sabe del nuevo incidente en Minneapolis donde un agente del ICE disparó a un ciudadano venezolano

El pasado 14 de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) habría disparado contra un ciudadano venezolano en la zona norte de Minneapolis, una semana después de un incidente similar en el que falleció Renee Good.

Según información del jefe de la policía local, Brian O’Hara, el tiroteo ocurrió frente a una residencia durante la noche del miércoles.

“Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto”, afirmó O’Hara en una conferencia de prensa.

Las autoridades locales informaron que el ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna, fue trasladado a un hospital y su vida no está en riesgo.

La consternación e indignación por el caso ha aumentado, ya que sucedió pocos días después del incidente en el que Renee Good, una mujer de 37 años, murió tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo migratorio.

O’Hara indicó que, tras el tiroteo del miércoles, se han registrado movilizaciones en el lugar del hecho, e incluso algunas personas lanzaron fuegos artificiales a los agentes migratorios.

UPDATE: DHS Statement on ICE Shooting in Minnesota



At 6:50 PM CT, federal law enforcement officers were conducting a targeted traffic stop in Minneapolis of an illegal alien from Venezuela who was released into the country by Joe Biden in 2022.



In an attempt to evade arrest,… pic.twitter.com/sCXOLnH96z — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) January 15, 2026

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el tiroteo del 14 de enero, pero afirmó que el herido era “un inmigrante ilegal que fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto”.

“Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba”, detalló el DHS.

Aunque el DHS sostiene que el agente disparó en defensa propia, las autoridades de Minneapolis y del estado de Minnesota rechazaron las acciones del ICE.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró recientemente que esta situación “no es sostenible”.

“Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos”, afirmó Frey.

