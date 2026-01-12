Por qué Kristi Noem afirma se ha politizado la muerte de Renee Good por parte del ICE

Tras la muerte de Renee Good por parte de un agente del ICE en Minneapolis, que provocó la movilización de varias personas en EE. UU. en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó recientemente que el tema ha sido causado por representantes demócratas.

Noem habló el pasado 11 de enero en una entrevista con CNN y aseguró que los políticos demócratas se han encargado de “promover violencia contra los agentes de inmigración”.

También reiteró la narrativa de la Casa Blanca, que califica a Good como una “terrorista doméstica” y afirma que el agente del ICE actuó en defensa propia.

“Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor… Eso es un acto de terrorismo doméstico”, reiteró la funcionaria.

La secretaria de Seguridad también criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

“Han animado la destrucción y la violencia que hemos visto en Minneapolis en los últimos días”, afirmó Noem.

This domestic terror attack in Minneapolis was the direct consequence of sanctuary politicians, like Tim Walz and Jacob Frey, who constantly demonize and vilify our brave officers.



Sanctuary politicians are allowing situations around the country to become volatile, they’re not… pic.twitter.com/wJaQc3ugB9 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 11, 2026

Además, anunció el pasado domingo el despliegue “masivo” de policías federales en Minneapolis, derivado de las numerosas movilizaciones de personas que expresan su descontento por el actuar de las autoridades migratorias.

A inicios de la semana se habían desplegado cerca de 2 mil agentes del ICE para realizar arrestos de inmigrantes.

“Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias”, advirtió Noem.

