Así han sido las protestas en EE. UU. en contra de la muerte de Renee Good por parte del ICE

Internacional

Así han sido las protestas en EE. UU. en contra de la muerte de Renee Good por parte del ICE

Miles de personas salieron este 10 de enero en diferentes calles de EE. UU. para protestar en contra del ICE, debido a la muerte de Renee Good.

Protesta celebrada en el memorial en medio de la ofensiva federal contra la inmigración en Minneapolis

La gente marcha y sostiene carteles durante una protesta tras el fatal tiroteo de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 10 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Miles de manifestantes salieron el sábado a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis.

En esta ciudad del norte del país, los manifestantes portaron pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, desafiando el frío de -7 grados durante una concentración en un parque cercano al lugar de la tragedia.

La movilización tuvo como consigna “ICE, fuera para siempre”, que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento “No Kings”, una red de organizaciones de opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

Al inicio de la protesta, una voz gritó: “¡Digan su nombre!”. Y la multitud respondió: “¡Renee Good!”. Para el domingo se planearon más protestas.

“Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria“, dijo a la AFP Drew Lenzmeier, de 30 años, en la protesta en Mineápolis.

“Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto”, añadió.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. “El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable“, dijo Torcaso.

Los organizadores informaron de más de mil eventos planeados en todo el país.

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, sino entre una población preocupada por la política antiinmigración de Trump.

Lea también: Nuevo video revela el momento previo a la muerte de una mujer por un agente del ICE en Minnesota

 

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Crisis migratoria  ICE Minneapolis Minnesota Sucesos Estados Unidos 
