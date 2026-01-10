Así han sido las protestas en EE. UU. en contra de la muerte de Renee Good por parte del ICE

Miles de manifestantes salieron el sábado a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis.

En esta ciudad del norte del país, los manifestantes portaron pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, desafiando el frío de -7 grados durante una concentración en un parque cercano al lugar de la tragedia.

La movilización tuvo como consigna “ICE, fuera para siempre”, que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento “No Kings”, una red de organizaciones de opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

Al inicio de la protesta, una voz gritó: “¡Digan su nombre!”. Y la multitud respondió: “¡Renee Good!”. Para el domingo se planearon más protestas.

“Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria“, dijo a la AFP Drew Lenzmeier, de 30 años, en la protesta en Mineápolis.

Massive protests in Minneapolis happening right now demanding justice for Renee Good. A revolution is brewing. The people are fed up with the system. We need this all over the country. It’s the only way to make change! pic.twitter.com/mGjXvVCpKf — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) January 10, 2026

“Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto”, añadió.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

BREAKING: Massive Crowds of Anti-ICE protesters in Minneapolis, Minnesota as we speak. The tide is turning. America is Fed Up.



Americans should be fighting back against what is happening in this country. Having masked, secret police shooting people, breaking into homes and… pic.twitter.com/FrPnmE2QfB — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 10, 2026

Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. “El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable“, dijo Torcaso.

Los organizadores informaron de más de mil eventos planeados en todo el país.

Minnesota Congresswomen Ilhan Omar, Angie Craig, and Kelly Morrison were turned away from a Minneapolis ICE facility as they attempted to visit detainees, days after the fatal shooting of activist Renee Good pic.twitter.com/mO5i0CS4R5 — Reuters (@Reuters) January 10, 2026

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, sino entre una población preocupada por la política antiinmigración de Trump.

