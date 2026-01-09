Nuevo video revela el momento previo a la muerte de una mujer por un agente del ICE en Minnesota

En el estado de Minnesota la tensión ha crecido debido a la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que recibió varios disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo.

Ahora, medios locales de Minnesota han difundido un nuevo video en donde se muestran los momentos previos a que el agente del ICE le disparara a Good.

El video muestra todo lo ocurrido desde la perspectiva del oficial del ICE, en donde se acerca al vehículo de Good, quien estaba en el asiento del conductor.

"Está bien amigo, no estoy enojada contigo", dice Good al agente del ICE, mientras en el fondo se escucha a otra mujer mientras critica al oficial migratorio.

La mujer, que era acompañante de Good, agrede verbalmente al agente, mientras el resto de miembros del ICE le piden constantemente a Good que bajen del vehículo.

En eso, se observa cómo Good arranca su automóvil, momento en que la cámara del agente comienza a moverse y se escuchan los disparos.

El hecho, según los medios de Minneapolis, ocurrió a pocas cuadras del domicilio de Good, ubicada el sur.

La muerte de Good ha generado todo tipo de reacciones, desde civiles que han criticado el actuar de las autoridades migratorias, hasta autoridades estadounidenses como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó que el hecho fue una "respuesta defensiva" del agente del ICE.

Otra reacción fue la del vicepresidente de EE. UU. JD Vance, quien dijo en X que el agente respondió en defensa propia.

Lea también: ¿Quién era Renee Nicole Macklin Good? La madre de tres que murió en incidente con ICE en Minnesota