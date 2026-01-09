Quién es Roberto Muñoz-Guatemala, la persona vinculada al agente del ICE que disparó a Renee Good

A raíz del caso de Renee Good, la mujer que falleció debido a que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Minnesota, ha comenzado a tomar relevancia el nombre de Carlos Muñoz-Guatemala.

Este hombre, originario de México, estuvo involucrado en otro caso relacionado con el agente del ICE que disparó a Good, identificado como Jonathan Ross.

Según información de la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota, Muñoz-Guatemala, de 40 años, habría agredido a un agente federal, causándole lesiones corporales al agente Ross.

Muñoz-Guatemala, según las autoridades, se encontraba de forma ilegal en EE. UU., ya que en diciembre del 2022 fue condenado en el condado de Hennepin por abuso sexual de una menor de edad.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que se desconoce la fecha en la que Muñoz-Guatemala ingresó a EE. UU., y lo señala de tener un “extenso historial delictivo desde el 2010”.

DHS Sec. Noem says the shooter was previously dragged by a car in June.



If it was the June 17 2025, Roberto Carlos Munoz-Guatemala case from Bloomington MN, court records suggest the shooter's name is "Officer Ross".https://t.co/RHyNk5Wzt8 pic.twitter.com/gbwZhe5fi6 — friends of Bones (@FriendsofBones) January 8, 2026

“Anteriormente había sido arrestado por agresión doméstica y condenado por delitos sexuales contra una menor de edad. Además, ha sido condenado por conducir sin carné válido y por múltiples cargos por conducir ilegalmente”, indicó el DHS.

El caso que vincula a Ross con Muñoz-Guatemala se remonta al 17 de junio del 2025, cuando agentes migratorios intentaron arrestar a Muñoz-Guatemala al detener su vehículo.

New: Jury Finds Illegal Immigrant Guilty of Assaulting a Federal Officer



Roberto Carlos Munoz-Guatemala, age 40, was found guilty of Assault on a Federal Officer with a Dangerous and Deadly Weapon and Causing Bodily Injurypic.twitter.com/K4YJpbL1QT — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) December 11, 2025

“El acusado se mostró poco cooperativo y se negó a seguir las instrucciones. Tras advertirle en varias ocasiones, un agente rompió la ventana trasera para abrir el vehículo desde el interior”, señalaron las autoridades estadounidenses.

La fiscalía detalló que el ciudadano mexicano aceleró su vehículo y, mientras se alejaba, el brazo de Ross quedó atrapado entre el asiento y el chasis del automóvil, lo que provocó que el agente fuera arrastrado más de 100 metros.

“El agente finalmente se liberó del coche, pero sufrió lesiones importantes en los brazos y las manos”, indicó la fiscalía.

Por este caso, un jurado declaró culpable a Muñoz-Guatemala el 10 de diciembre del 2025, tras un juicio de tres días.

