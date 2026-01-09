Internacional
Quién es Roberto Muñoz-Guatemala, la persona vinculada al agente del ICE que disparó a Renee Good
Roberto Muñoz-Guatemala es un hombre que ha sido vinculado a Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó a una mujer en Minnesota el pasado 7 de enero.
Las personas guardan un minuto de silencio durante una rueda de prensa organizada por el grupo «Minneapolis Families for Public Schools» (Familias de Minneapolis por las Escuelas Públicas), en Minneapolis, Minnesota, el 9 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
A raíz del caso de Renee Good, la mujer que falleció debido a que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Minnesota, ha comenzado a tomar relevancia el nombre de Carlos Muñoz-Guatemala.
Este hombre, originario de México, estuvo involucrado en otro caso relacionado con el agente del ICE que disparó a Good, identificado como Jonathan Ross.
Según información de la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota, Muñoz-Guatemala, de 40 años, habría agredido a un agente federal, causándole lesiones corporales al agente Ross.
Muñoz-Guatemala, según las autoridades, se encontraba de forma ilegal en EE. UU., ya que en diciembre del 2022 fue condenado en el condado de Hennepin por abuso sexual de una menor de edad.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que se desconoce la fecha en la que Muñoz-Guatemala ingresó a EE. UU., y lo señala de tener un “extenso historial delictivo desde el 2010”.
“Anteriormente había sido arrestado por agresión doméstica y condenado por delitos sexuales contra una menor de edad. Además, ha sido condenado por conducir sin carné válido y por múltiples cargos por conducir ilegalmente”, indicó el DHS.
El caso que vincula a Ross con Muñoz-Guatemala se remonta al 17 de junio del 2025, cuando agentes migratorios intentaron arrestar a Muñoz-Guatemala al detener su vehículo.
“El acusado se mostró poco cooperativo y se negó a seguir las instrucciones. Tras advertirle en varias ocasiones, un agente rompió la ventana trasera para abrir el vehículo desde el interior”, señalaron las autoridades estadounidenses.
La fiscalía detalló que el ciudadano mexicano aceleró su vehículo y, mientras se alejaba, el brazo de Ross quedó atrapado entre el asiento y el chasis del automóvil, lo que provocó que el agente fuera arrastrado más de 100 metros.
“El agente finalmente se liberó del coche, pero sufrió lesiones importantes en los brazos y las manos”, indicó la fiscalía.
Por este caso, un jurado declaró culpable a Muñoz-Guatemala el 10 de diciembre del 2025, tras un juicio de tres días.
Lea también: Cómo la tensión ha crecido en Minnesota tras la muerte de una mujer por el ICE