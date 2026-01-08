“Sentirás todo el peso de la ley”: La advertencia de Kristi Noem a quienes agredan a agentes de EE. UU.

Este 8 de enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de Nueva York, en la que abordó diversos asuntos, como la cantidad de inmigrantes que han sido deportados, así como la muerte de una mujer a manos de un agente del ICE en Minnesota.

Noem afirmó que, durante la segunda administración de Donald Trump, se ha “arrestado, detenido y deportado a su país de origen” a más de 650 mil migrantes irregulares.

“Gracias al presidente Trump, tenemos a 2.6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí”, expresó Noem en conferencia de prensa.

La titular de Seguridad Nacional añadió que “los dos millones que se marcharon voluntariamente” tienen la “posibilidad para regresar a casa y volver [a Estados Unidos] algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano”.

Además, Noem se pronunció sobre el caso de Renee Nicole Good, mujer de 37 años que falleció luego de recibir varios disparos de un agente del ICE el pasado 7 de enero en Mineápolis.

De acuerdo con la secretaria, la mujer habría utilizado su vehículo como “un arma”, lo que provocó que el oficial del ICE “tomara medidas para protegerse a sí mismo y a sus compañeros”.

SECRETARY NOEM: "We are warning anyone if you think you can harm an individual, a citizen of the United States or a law enforcement officer, we will find you and bring you to justice."



"If you lay a finger on one of our officers, we will catch you, we will prosecute you, and you… pic.twitter.com/zz8vggdup9 — Fox News (@FoxNews) January 8, 2026

“Este vehículo se usó para atropellar a este oficial. Se usó como arma, y el oficial sintió que su vida corría peligro. Se usó para llevar a cabo un acto violento”, dijo Noem en Nueva York.

Agregó que hay una investigación en curso y calificó al agente del ICE como un oficial experimentado que “siguió su entrenamiento”.

A raíz de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y fuerzas estadounidenses, Noem lanzó una advertencia de que cualquier persona que agreda a agentes del orden público será “llevada a la justicia”.

“Advertimos a cualquiera que crea que puede dañar a un individuo, a un ciudadano de los Estados Unidos o a un agente del orden público: lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia”, dijo Noem.

“Si pones un dedo sobre uno de nuestros oficiales, te atraparemos, te procesaremos y sentirás todo el peso de la ley”, añadió.

