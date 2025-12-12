Frases de “El Exorcista” y solicitudes de renuncia: los momentos tensos de Kristi Noem en el Congreso de EE. UU.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., protagonizó el pasado 11 de diciembre una serie de tensos momentos al acudir a una audiencia en la Cámara de Representantes.

El motivo de la audiencia, y de los numerosos encontronazos que tuvo Noem con algunos legisladores, fue que está señalada de "empeorar la seguridad en EE. UU. por su política de deportaciones".

Algunos legisladores pidieron la dimisión de Noem y la acusaron de usar fondos públicos para su propio beneficio.

"Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes", dijo el congresista Bennie Thompson.

Otro de los legisladores que exigió la renuncia de Noem fue el demócrata Shri Thanedar.

MAGAZINER: How many veterans have you deported?



NOEM: We haven't deported veterans



MAGAZINER: We are now joined on Zoom by a combat veteran you deported to Korea pic.twitter.com/oz8Epvf4I4 — Aaron Rupar (@atrupar) December 11, 2025

Tras los señalamientos, la secretaria se limitó a decir: "Consideraré su petición de dimisión como un respaldo a mi trabajo, muchas gracias".

Thankful for the opportunity to appear before the House Homeland Security Committee today to discuss the worldwide threats facing our homeland.



DHS will continue delivering on President Trump’s promise to Make America Safe Again. pic.twitter.com/C7r5UP6TgJ — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 11, 2025

Otro de los puntos por los que Noem fue criticada por los demócratas fue su solicitud al presidente Donald Trump de ampliar a 30 los países que tengan restricciones para acceder a territorio estadounidense.

Esto se debió al tiroteo ocurrido en noviembre pasado en las cercanías de la Casa Blanca, en el que fueron atacados dos miembros de la Guardia Nacional.

Mientras que Noem calificó el hecho como un "atentado terrorista", algunos demócratas lo describieron como un "evento desafortunado".

Uno de los momentos más curiosos ocurrió al inicio de la audiencia, cuando un legislador demócrata hizo referencia a una escena de la película de terror El exorcista.

When facing the succubus herself, Kristi Noem, the appropriate reaction to her is, "The power of Christ compels you." pic.twitter.com/Q2h4yWl9cY — 💛September💜Rayne🖤 (@EndFascism90069) December 11, 2025

"¡Alto a las redadas de ICE! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Acaben con las deportaciones, el poder de Cristo te obliga!", fue la frase que se escuchó en el Congreso de EE. UU.

Al final, Noem abandonó antes la Cámara de Representantes, al argumentar que debía asistir a otra reunión.

En su salida, varios manifestantes afuera del Congreso comenzaron a seguirla y a gritarle que "debería tener vergüenza".

