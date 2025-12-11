Por qué EE. UU. vincula a Nicolás Maduro con un petrolero que fue recientemente incautado

Internacional

Por qué EE. UU. vincula a Nicolás Maduro con un petrolero que fue recientemente incautado

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha dicho que la incautación de un petrolero en las costas de Venezuela se vincula con los operativos de EE. UU. contra Nicolás Maduro.

US Homeland Security Secretary Kristi Noem testifies during full committee hearing

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, testifica durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada «Amenazas mundiales para la patria» en el Capitolio, en Washington D. C., el 11 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., declaró este 11 de diciembre que la reciente incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela está vinculada con los operativos de Donald Trump contra el mandatario Nicolás Maduro.

Donald Trump anunció el pasado 10 de diciembre la intercepción de un petrolero, lo que aumentó la tensión con Venezuela, ya que se suma a los recientes ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga en el Caribe y el Pacífico.

"Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses", expresó Noem ante un comité de la Cámara de Representantes.

La intercepción del petrolero fue mal vista por el gobierno venezolano, que calificó la acción como un “asalto”.

De acuerdo con un juez estadounidense, el petrolero estaría presuntamente vinculado a acciones de contrabando de petróleo proveniente de Irán, país sancionado por Washington.

Sin embargo, algunos registros indican que el petrolero, llamado Skipper, solo transportaba petróleo crudo venezolano.

Esta es una nueva acción del gobierno de EE. UU. para “presionar” a Nicolás Maduro, a quien se le señala de tener vínculos con el narcotráfico a través de una organización denominada el “Cartel de los Soles”.

Además, Trump afirmó recientemente que “muy pronto” podrían comenzar operaciones militares en territorio venezolano, ya que sostienen que las acciones marítimas han dado resultados.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump  Kristi Noem Narcotráfico Nicolás Maduro Secretaria de Seguridad Nacional Tendencias mundiales Venezuela 
