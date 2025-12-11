Por qué EE. UU. vincula a Nicolás Maduro con un petrolero que fue recientemente incautado

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., declaró este 11 de diciembre que la reciente incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela está vinculada con los operativos de Donald Trump contra el mandatario Nicolás Maduro.

Donald Trump anunció el pasado 10 de diciembre la intercepción de un petrolero, lo que aumentó la tensión con Venezuela, ya que se suma a los recientes ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga en el Caribe y el Pacífico.

"Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses", expresó Noem ante un comité de la Cámara de Representantes.

La intercepción del petrolero fue mal vista por el gobierno venezolano, que calificó la acción como un “asalto”.

De acuerdo con un juez estadounidense, el petrolero estaría presuntamente vinculado a acciones de contrabando de petróleo proveniente de Irán, país sancionado por Washington.

Sin embargo, algunos registros indican que el petrolero, llamado Skipper, solo transportaba petróleo crudo venezolano.

America rules the waves.



Today @USCG in collaboration with @ICEgov,@FBI, @DeptofWar and @TheJusticeDept led a targeted operation to seize a crude oil tanker sanctioned by the U.S. government for transporting oil from Venezuela and Iran in support of foreign terrorist… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 11, 2025

Esta es una nueva acción del gobierno de EE. UU. para “presionar” a Nicolás Maduro, a quien se le señala de tener vínculos con el narcotráfico a través de una organización denominada el “Cartel de los Soles”.

Además, Trump afirmó recientemente que “muy pronto” podrían comenzar operaciones militares en territorio venezolano, ya que sostienen que las acciones marítimas han dado resultados.

Lea también: Ana Corina Sosa recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de María Corina Machado