Ana Corina Sosa recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el reconocimiento en Oslo y leyó un discurso que denunció el “terrorismo de Estado” en Venezuela.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz 2025, tras la ausencia de su madre en la ceremonia en Oslo. (Foto Prensa Libre: Odd ANDERSEN / AFP).

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este 10 de diciembre, en el Ayuntamiento de Oslo, el Premio Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, quien no pudo viajar a Noruega a tiempo para recibir personalmente el galardón, aunque, según el Instituto Nobel, igualmente viajará a la capital noruega.

La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio —dotado este año con US$1.2 millones—, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Sosa recibió la ovación del público, que se puso en pie, erguida frente a una fotografía de su madre.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento “la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión”.

Sosa comenzó expresando la “infinita gratitud”, en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel, por considerar que “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo”.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”, dijo.

Machado denunció “el terrorismo de Estado” del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que “estar dispuestos a luchar por la libertad”, en su discurso de aceptación del Nobel, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros, las torturas y la persecución de opositores, Machado señaló los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas”, y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, agregó.

La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

Ana Corina Sosa Premio Nobel de la Paz María Corina Machado
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT).

También asistieron el opositor venezolano Edmundo González; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store; el presidente argentino, Javier Milei; el panameño José Raúl Mulino, y el paraguayo Santiago Peña.

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela a renunciar a su cargo para sentar las bases de “una transición pacífica hacia la democracia” en el país, llamamiento que fue ovacionado por los asistentes.

Además, Sosa confirmó, tras recoger el Premio Nobel de la Paz, que en “unas horas” podrá abrazar a su madre en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, expresó en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo, señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla, después de dos años, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

“Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos —yo sé— que pronto estará de vuelta en Venezuela”, aseguró.

