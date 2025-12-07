Quién era Alfredo Díaz y por qué EE. UU. cuestiona al régimen de Maduro tras su muerte en El Helicoide

Estados Unidos criticó este 7 de diciembre al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, tras la muerte en prisión de un exgobernador opositor procesado por “terrorismo” e “instigación al odio”.

Alfredo Díaz, encarcelado y aislado desde hace un año, es al menos el sexto miembro de la oposición que muere en prisión desde noviembre del 2024. Fue arrestado tras las manifestaciones desatadas por las controvertidas elecciones de julio del 2024, en las que Maduro se adjudicó un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude.

“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, señaló el Departamento de Estado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que el exgobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como lo reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

Los dirigentes opositores María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y Edmundo González Urrutia advirtieron el 6 de diciembre que el fallecimiento de Díaz revela un “patrón sostenido de represión estatal” y denunciaron que ya suman siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio del 2024.

Machado y González Urrutia subrayaron que su integridad y vida eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte fuera “común”.

The death of Venezuelan political prisoner Alfredo Díaz, who was arbitrarily detained in the Maduro's torture center of El Helicoide, is yet another reminder of the vile nature of the criminal Maduro regime. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) December 7, 2025

Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre del 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, cuyos resultados fueron denunciados como fraudulentos por la mayor coalición opositora.

El político fallecido cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre el estado de Nueva Esparta, que el gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe. Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump buscan derrocar a Maduro.

Representantes de organizaciones de derechos humanos informaron a la AFP sobre la muerte de Díaz, gobernador de Nueva Esparta de 2017 a 2021.

Díaz “llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija”, aseguró Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dedicada a defender a detenidos por razones políticas.