Venezolanos se entrenan militarmente por posible enfrentamiento con Estados Unidos

Los consejos comunales en Venezuela han intensificado su actividad luego del llamado del presidente Nicolás Maduro a prepararse para una eventual confrontación armada con Estados Unidos, que mantiene un fuerte despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Para el Gobierno venezolano, esta presencia representa una amenaza directa.

En septiembre, el Ejecutivo anunció la creación de las Unidades Comunales Milicianas en 5,336 zonas del país, que integrarán la Base Popular de Defensa Integral, una estructura destinada —según Maduro— a garantizar una “paz” inédita en Venezuela.

La respuesta ciudadana ocurre en paralelo al despliegue naval y aéreo estadounidense y a las recientes advertencias del presidente Donald Trump sobre futuras detenciones de presuntos narcotraficantes en territorio venezolano.

Más de ocho millones se incorporan a la milicia

Ante esta situación, el chavismo activó un proceso masivo de alistamiento. Según datos oficiales, más de ocho millones de personas se registraron en la Milicia Bolivariana, un cuerpo especial de la Fuerza Armada integrado por civiles con entrenamiento militar.

Vecinos de distintos sectores de Caracas aseguran que se mantienen “alertas” y en permanente organización. Felicita Quesada, de 73 años, integrante de un consejo comunal en el oeste de la capital, indicó que se realizan asambleas para informar a los residentes y coordinar acciones en caso de un ataque.

Enlli Rodríguez, de 47 años, explicó que su consejo comunal ha recibido instrucciones sobre rutas estratégicas y puntos de resguardo debido a su cercanía con Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante del país.

Fátima Goncalves, sargento primero de la Milicia, dijo confiar en que la situación no escale gracias al apoyo de Rusia, aunque advirtió: “Si nos buscan, nos encuentran”.

El oficialismo ha mantenido un discurso firme. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que cualquier intervención extranjera “se enfrentará a la furia de un pueblo que no se ha rendido en más de 500 años”. “Aquí no hay reglas una vez que alguien ponga un pie en Venezuela”, enfatizó.

Navidad continúa pese al adiestramiento

A pesar del clima de tensión y los entrenamientos dirigidos por el Gobierno, la Navidad en Venezuela se mantiene como una tradición activa, adelantada por Maduro desde el 1 de octubre.

Maximiliano Solórzano, vocero ejecutivo de un consejo comunal en Petare, señaló que las actividades cotidianas siguen desarrollándose con normalidad. Johan Villanueva, en el suroeste de Caracas, indicó que la población continúa “en paz”, disfrutando de las festividades y confiando en que superará “el nuevo intento del imperio norteamericano”.

El propio Maduro ha recordado que a los venezolanos les gusta el “bochinche”, dando continuidad al espíritu festivo de diciembre.