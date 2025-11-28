En plena ofensiva de EE. UU. contra Venezuela: ¿Donald Trump y Maduro hablaron por teléfono?

Mientras el gobierno de Estados Unidos mantiene la amenaza de una acción militar contra Venezuela, el periódico estadounidense The New York Times informó que los mandatarios de ambos países conversaron sobre una posible reunión para explorar una vía diplomática y abrir una puerta al diálogo sobre las acusaciones de narcotráfico.

Conforme a lo expuesto por el medio neoyorquino, el presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro para intentar conversar y planificar un eventual encuentro, a pesar de que los Estados Unidos mantienen la amenaza de una "gran acción militar" contra el país sudamericano.

Por el momento, de acuerdo con personas conocedoras del tema a quienes se concedió el anonimato por no estar autorizadas para hablar del asunto públicamente, aún no hay planes para una reunión entre Trump y Maduro, principalmente porque la relación entre ambos es de alta tensión, tras la designación del venezolano como terrorista.

Asimismo, el periódico dio a conocer que en la llamada telefónica participó el secretario de Estado, Marco Rubio, debido a que fue él quien designó al presidente venezolano Nicolás Maduro como el presunto líder de lo que EE. UU. actualmente considera una "organización terrorista extranjera": el denominado cartel de los Soles.

EE. UU. y Trump contra Venezuela y Maduro

Desde principios de octubre, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a desplegar una “importante presencia militar” en el mar Caribe, enfocada únicamente en Venezuela, por lo que diversos funcionarios afirmaron que su principal objetivo es combatir el contrabando de drogas y derrocar a Nicolás Maduro del poder en ese país.

Ante esta situación, en un esfuerzo por disminuir la tensión entre ambas naciones, Maduro ofreció a EE. UU. una participación en los yacimientos petrolíferos de Venezuela y decenas de otras oportunidades para las empresas estadounidenses. Sin embargo, la administración de Trump se negó a aceptar ninguna de las propuestas de negocio.

El periódico estadounidense The New York Times informó que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declinó hacer comentarios sobre la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. A su vez, el vocero del gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios, aunque sí confirmó la llamada entre ambos.

Dadas las circunstancias, aún queda por ver qué significa esta llamada, debido a que el mandatario republicano tiene un largo historial de emprender múltiples estrategias contra sus adversarios, por lo que mantiene varias conversaciones por un lado y diversas amenazas por el otro, enfocadas en bombardear más embarcaciones venezolanas.

¿Una postura más agresiva contra Venezuela?

A inicios de noviembre, el gobierno estadounidense envió una serie de portaaviones a las aguas cercanas a Venezuela. Además, el presidente Donald Trump ordenó el envío de avionetas bombarderas de la Fuerza Aérea sobre la región sudamericana, por lo que, seguramente, lanzó una amenaza a su homólogo con utilizar la fuerza contra ellos.

“Los ataques por tierra son más fáciles, pero eso va a empezar muy pronto”, concluyó Donald Trump ante periodistas en Florida, tras afirmar que los esfuerzos para detener a los narcotraficantes se trasladarían a operaciones terrestres, luego de examinar varias opciones de ataque, incluida la incautación de los campos petrolíferos de Venezuela.